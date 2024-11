VIDEO | Nella terza giornata spicca il derby fra il Roccella ed il San Luca, mentre per il Rende ci sarà la trasferta di Vallo della Lucania

Il primo derby di Serie D è quello in programma al “Muscolo” di Roccella dove si sfideranno i padroni di casa e il San Luca. Umori diametralmente opposti accompagnano le squadre alla sfida: il Roccella proviene da due sconfitte di fila mentre il San Luca è reduce dalla brillante rimonta sulla Gelbison e sogna già il bis, per salire ancora in classifica.





Il campionato di Serie D continua poi a fare i conti con gli effetti del Covid-19. È stata infatti rinviata la gara del Castrovillari, che avrebbe dovuto affrontare il Santa Maria Cilento, per via della positività al covid di alcuni tesserati del Paternò, squadra siciliana affrontata e sconfitta, domenica scorsa, dai rossoneri del Pollino. Rinviata, ovviamente, anche la gara fra il Paternò e il Dattilo.



Scenderà regolarmente in campo il Cittanova, dopo lo stop del turno precedente, ospitando il Marina di Ragusa. Si punta alla vittoria contro un avversario tornato a quota 0 punti in classifica per aver perso la gara con il Licata a tavolino.

Anche il Rende, dopo la sosta forzata, può ritrovare il campo, andando ad affrontare la Gelbison in trasferta.