Le due squadre calabresi si affronteranno domenica alle ore 15 per concludere il campionato e darsi appuntamento alla prossima stagione in Eccellenza

Giunge al termine un'annata calcistica travagliata e da dimenticare per Castrovillari e Gioiese. Le compagini occupano, rispettivamente, penultima e ultima posizione in classifica. Le due squadre calabresi si affronteranno domenica alle ore 15 al "Mimmo Rende" di Castrovillari per concludere il campionato di Serie D.

È stata una stagione storta per entrambe. I lupi del Pollino hanno 17 punti, frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 19 sconfitte, in cui hanno realizzato 29 gol subendone 74; le aquile della piana, invece, hanno racimolato solo 8 punti, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi e ben 29 sconfitte, in cui sono state siglate 16 reti e subite 80. Numeri impietosi che dipingono i contorni delle difficoltà incontrate nei mesi passati. I rossoneri hanno sperato di acciuffare i play off quasi fino alla fine, ma la distanza di più di 8 punti che li separa dall'attuale quintultima, il Portici, per le regole della Lega calcio, negano l'opportunità di passare dagli spareggi per conservare la categoria. I viola, retrocessi da tempo, anche con l’avvento del nuovo sodalizio guidato dal presidente Martino, speravano di scavalcare proprio il Castrovillari per poi ambire ad un eventuale ripescaggio, ma i risultati sul campo non sono corrisposti alle volontà espresse.

In un calcio sempre più assoggettato al denaro, anche in categorie dilettantistiche come la Serie D, è difficile proseguire a certi livelli quando mancano determinate basi economiche. Progettare con i giovani è bello, importante, ma spesso, purtroppo, non basta per confrontarsi alla pari con società che investono fior di quattrini. È il sistema che andrebbe rivisto.

Castrovillari e Gioiese rappresentano due club ultracentenari. Piazze storiche del calcio calabrese, che di sicuro sapranno come rialzarsi ripartendo dalla massima serie regionale. Le esperienze maturate quest’anno saranno utili per orientarsi meglio nel domani. I tifosi, legati alla maglia, meritano soddisfazioni e un futuro migliore.

Quest'ultimo incontro servirà a poco ai fini della classifica, ma di sicuro le due formazioni daranno il massimo per superarsi, lenire il dolore dell'orgoglio ferito e voltare pagina conservando il ricordo di una vittoria.