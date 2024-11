La LFA Reggio Calabria si impone per 4-1 in casa del Locri. Bene il San Luca che in trasferta batte l'Akragas. La classifica del girone I aggiornata dopo l'ultimo turno

Si è conclusa con le partite disputate questo pomeriggio la 36esima giornata del campionato di Serie D, cominciata ieri con l'anticipo che visto scendere in campo Trapani e Licata, con la capolista Trapani che si è imposta in casa per 2-1. Nel raggruppamento più a sud del massimo campionato dilettantistico di calcio hanno riposato, per questo turno, Real Casalnuovo e Città di Sant'Agata.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 28 aprile 2024.

I risultati

Trapani - Licata 2-1

Vibonese - Siracusa 0-1

Akragas - San Luca 1-2

Castrovillari - Portici 1-1

Locri - LFA RC 1-4

Ragusa - Gioiese 2-1

Sancataldese - Igea Virtus 2-0

Canicatti - Acireale 3-0

La classifica

Trapani 88

Siracusa 72

Vibonese 66

LFA RC 61

Ragusa 50

S.Agata 49

R. Casalnuovo 48

Acireale 48

Canicatti 45

Igea Virtus 44

Licata 40

Akragas 39

Sancataldese 37

Portici 32

San Luca 29

Locri 28

Castrovillari 17

Gioiese 8

Il prossimo turno

LFA RC - Sancataldese

Acireale - Locri

S.Agata - Ragusa

Gioiese - Trapani

Licata - Castrovillari

Portici - Vibonese

San Luca - R. Casalnuovo

Siracusa - Akragas

Riposano: Canicattì e Igea Virtus