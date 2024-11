I rossoneri non riescono nell'impresa contro la seconda della classe, ancora tre gare a disposizione per inseguire una chimera chiamata salvezza

Castrovillari battuto dalla seconda della classe, un Siracusa costretto al bottino pieno per continuare a mantenere la posizione d’onore con 3 punti di vantaggio sulla Vibonese pensando soprattutto alla gara che domenica prossima vedrà proprio lo scontro tra le due in terra calabra.

Per i rossoneri la resa non è ufficiale ma manca poco che la matematica li consegni al massimo campionato regionale di Eccellenza calabrese. Il Siracusa colpisce allo scadere della prima frazione, ci pensa il solito Alma al 40’ che sfrutta bene un assist di Russotto a sua volta servito da Aliperta.

Nella ripresa, giusto il tempo di sistemarsi in campo e al 47’ il solito Aliperta mette in mostra le proprie doti di assistman e con una imbeccata al baci consegna la palla a Russotto che porta la propria squadra sul doppio vantaggio. Terza rete al 70’ con Forchignone, da poco in campo, che fa tutto da solo e di fatto congela l’esito della gara salvo poi concedere l’onore delle armi al Castrovillari che rimpingua il tabellino della giornata con la rete di Koris su calcio di rigore assegnato per fallo in area di Ruffino ai danni di Izco.

Per il Castrovillari ora diventa veramente difficile, la classifica è purtroppo giudice supremo che nella casella rossonera annota solo 16 punti, a -10 dal San Luca, - 12 dal Locri e -15 dal Portici. In considerazione che restano solo 3 gare per un totale di 9 punti disponibili, arduo ipotizzare catastrofi altrui a beneficio di miracoli propri. Perché ora solo un miracolo consentirebbe di frequentare ancora l’attuale categoria.

Il tabellino

Siracusa-Castrovillari 3-1

SIRACUSA: Lumia; Gozzo, Benassi, Suhs, Ruffino, Esposito (46' Limonelli), Aliperta (64' Teijo), Vacca, Alma (76' Arcidiacono), Sarao (71' Maggio), Russotto (67' Forchignone). A disp.: Bracaj, De Caro, Di Paola, Kalombola. All. Spinelli. CASTROVILLARI: Patitucci, Dimitrov, Aceto, Cannino, Visciglia (76' Abbenante), Candilio, Izco, Jawara, Koris, Palma (76' Monaco), Scognamiglio (76' Nicoletti). A disp.: Aprile, D'Amore, Vottari, Oproiescu, Conti. All. Cavaliere

Marcatori: 40' Alma, 47' Russotto, 70' Forchignone- 75' Koris (rig.)