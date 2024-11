Fatale la seconda sconfitta di fila a Seby Catania. La dirigenza siciliana conferma il progetto e punta tutto sull’ex tecnico di Reggina e Catanzaro

La Sicula Leonzio ha esonerato Seby Catania dall’incarico di allenatore “ringraziandolo per l’importante apporto offerto alla causa bianconera dal 27 luglio 2015 giorno in cui si è insediato a Lentini, per l’ impegno profuso, la dedizione e il grande attaccamento ai colori. La società ha ritenuto necessario operare l’ intervento al fine di dare una sterzata, all’indomani della più brutta sconfitta della gestione Leonardi e di un momento non certamente positivo per i progetti avviati dalla proprietà a inizio stagione”.

E’ Ciccio Cozza, come ufficializzato dal club, il nuovo tecnico dei bianconeri. A partire da martedì 22 dirigerà il primo allenamento in bianconero. Classe ’74, nato a Cariati in provincia di Cosenza, ha vestito le maglie di Milan, Vicenza, Lucchese, Lecce, Reggiana, Genoa, Siena.