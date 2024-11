Nel turno infrasettimanale, valido per la settima giornata, i biancorossi battono 5-1 i siciliani. Tra le calabresi cade in casa il Cittanova, sconfitto 2-1 dal Troina. Alle 18.00 in campo l'Fc Lamezia Terme contro la Gelbison

Vittoria importante per il Rende nel settimo turno del campionato di Serie D. Al "Marco Lorenzon" i biancorossi vincono per la prima volta nel torneo, battendo con un secco 5-1 la Sancataldese. Un successo importante in ottica salvezza, ottenuto con le reti di Palma, Consiglio, Riconosciuto, Furina e Abbey. Di Cunzi, al 39' del secondo tempo l'unico gol dei siciliani.

Per le formazioni calabresi, impegnate nel Girone I, arrivano anche due pareggi. Il Castrovillari fa 2-2 in casa dei siciliani del Città di Sant'Agata, mentre finisce a reti bianche il match tra il Real Aversa e il San Luca: un pari importante per i reggini, soprattutto perchè conquistato sul campo della formazione che prima della partita era al comando della classifica.

Ko casalingo per il Cittanova che perde 2-1 contro il Troina. Il vantaggio dei siciliani arriva dopo meno di un minuto dal'inizo dell'incontro con Marchionna, il Cittanova trova il pari con Biondo ma viene beffato nel finale del match dalla rete di Mastropietro.

I risultati

Cavese-Biancavilla 3-0

Città Sant'Agata-Castrovillari 2-2

Cittanova-Troina 1-2

Trapani-Santa Maria Cilento 4-1

Paternò-Licata 1-0

Portici-Fc Messina 0-1

Real Aversa-San Luca 0-0

Rende-Sancataldese 5-1

Fc Lamezia Terme-Gelbison (ore 18.00)

Acireale-Giarre (ore 20.00)

Classifica girone I - Serie D 2021-2022

Paternò 17

Cavese 16

Real Aversa 16

Gelbison* 14

Portici 13

Fc Lamezia Terme* 13

Sant'Agata 13

San Luca 12

Acireale** 11

Licata 10

Trapani** 10

Cittanovese* 6

Santa Maria Cilento 8

Castrovillari 5

FC Messina 5

Rende 4

Biancavilla 3

Giarre 1

Troina 0

Sancataldese 0

*partite in meno