Nell’ultimo turno di campionato gli amaranto hanno rallentato, ma squadra compatta e mentalizzata sull’obiettivo. Il giornalista ospite di Zona D ha parlato anche del derby di Lamezia, e non solo

Il ventiduesimo turno del campionato di Serie D (girone I) è stato innanzitutto caratterizzato dall’attesissimo derby tra Sambiase e Vigor Lamezia. Sullo sfondo, però, anche il big match d’alta classifica tra Reggina e Savoia e la caduta della Vibonese sul campo del Castrum Favara. Tanti i temi al centro della nuova puntata di Zona D, format di LaC TV condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò, in onda ogni martedì.

Parla Critelli

Ospite dell’ultima puntata è stato il giornalista Rinaldo Critelli, che ha analizzato innanzitutto il pareggio interno della Reggina, risultato che ha interrotto la striscia di nove vittorie consecutive degli amaranto.

«Un pareggio che ferma la serie di successi, ma che allo stesso tempo allunga a dieci la striscia di risultati utili consecutivi. Svanisce per mister Torrisi il record stabilito sulla panchina del Trapani, ovvero dodici vittorie di fila. In ogni caso, la Reggina se la giocherà fino alla fine per la vetta e ha tutte le carte in regola per riuscirci. Come ha detto capitan Barillà qualche settimana fa, si è trovata l’alchimia e il merito non può che essere dello stesso Torrisi, reduce dall’esperienza di Trapani, dove ha dovuto gestire un altro gruppo di grandi nomi. Non va dimenticato, inoltre, che è riuscito a ricucire il rapporto con i tifosi: prima di questi dieci risultati utili consecutivi, a Reggio c’era un clima infuocato. Oggi la Reggina è mentalizzata e sa quale obiettivo deve raggiungere».

Post derby

La giornata di campionato è stata segnata anche dalla stracittadina lametina, che ha sorriso alla Vigor Lamezia, vittoriosa per 0-1 grazie alla rete del brasiliano Cosendey. Nonostante la sconfitta, è emerso ancora una volta lo stile Sambiase, testimoniato dalle parole del presidente Folino Raso. Critelli ha voluto sottolinearne l’eleganza e la sportività: «Il presidente Folino Raso è un galantuomo, ma soprattutto uno sportivo. Anche nella sconfitta ha avuto il garbo di presentarsi in conferenza stampa per chiedere scusa ai tifosi, anche se non ce n’era bisogno. Senza dimenticare che si è recato sia dalla terna arbitrale sia dalla Vigor Lamezia per complimentarsi. Per eleganza e stile, viene quasi da pensare che non appartenga a questo calcio».

Capitolo Vigor Lamezia: «Adesso i biancoverdi devono pensare al recupero contro l’Enna e ai ventotto minuti ancora da disputare. Servirà scendere in campo con la giusta tranquillità ma anche con la necessaria ferocia agonistica, pensando di essere sullo 0-0 e provando a segnare subito. Se le cose dovessero andare bene, sarebbe la terza vittoria consecutiva per i vigorini, che scavalcherebbero in classifica la Vibonese».