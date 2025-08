Sono stati ufficialmente costituiti i gironi del prossimo campionato di Serie D e, di conseguenza anche il girone i di cui fa parte la Vibonese. Resi noti dunque gli organici per la stagione 2025/26 che contribuiscono al progressivo avvicinamento del fischio d'inizio di un'altra annata calcistica che la Vibonese, appunto, è pronta ad affrontare colma di curiosità e aspettative.

Il girone

Costituito dunque il girone I che parla fortemente siciliano rispetto allo scorso anno. Sono diciotto le squadre partecipanti di cui ben dodici sono siciliane: Athletic Palermo, Castrum Favara, Acireale, Gela, Enna, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paternò, Ragusa e Sancataldese;

Quattro sono appunto calabresi: Vibonese, Reggina, Sambiase, Vigor Lamezia;

Due sole infine le campane: Gelbison e Savoia

Le sensazioni del ds Costa

In virtù della costituzione del raggruppamento si è espresso il direttore sportivo della Vibonese, Angelo Costa: «La composizione del girone ci vede inseriti in un raggruppamento molto competitivo e affascinante, con squadre di tradizione e blasone importanti come Athletic Palermo, Messina e tante altre realtà ambiziose del Sud Italia. Sarà un campionato equilibrato e difficile, dove ogni partita andrà affrontata con la massima concentrazione e determinazione. Siamo pronti ad affrontare questa sfida con umiltà ma anche con la consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo lavorato intensamente durante il mercato per allestire una rosa competitiva, in grado di dire la sua in questo girone».

E ancora: «L’obiettivo è quello di disputare un campionato di vertice, cercando di valorizzare al meglio il nostro organico e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi che meritano palcoscenici importanti. Rispettiamo tutti gli avversari ma non partiamo battuti contro nessuno. Sarà un’annata entusiasmante».