Sarà una bolgia lo stadio D'Ippolito, in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Serie D (girone I) e con in programma il derby tutto calabrese tra Vigor Lamezia e Reggina. Due panorami di classifica diversi e che, di conseguenza, presuppongono anche ambizioni diverse. Il recente andamento stagionale di entrambe, però, rende il match più incerto del previsto. Dodici vittorie consecutive per la Reggina e vetta sempre a due lunghezze mentre la Vigor Lamezia, invece, domenica scorsa ha dovuto cedere il passo alla quotata Nissa dopo che i biancoverdi avevano infilato quattro vittorie consecutive senza subire reti.

Parla Sanzone

A presentare la gara, ai microfoni ufficiali del club, è stato il difensore Mattia Sanzone: «Abbiamo bisogno di un riscatto immediato dopo la sconfitta contro la Nissa. Affronteremo una Reggina molto attrezzata e tra le squadre più in forma del girone, però noi abbiamo lavorato in maniera egregia durante la settimana e abbiamo le caratteristiche per fare bene». La solidità della Reggina è sotto gli occhi di tutti e, di questo, non ne fa mistero il ventinovenne con oltre 300 presenze tra Lega Pro e Serie D: «Affronteremo una squadra di cui consociamo tutti la storia, da parte nostra ci sarà tutto l'impegno possibile per approcciarla nel migliore dei modi. Domenica scorsa hanno avuto un piccolo rallentamento contro il Messina, ma c'è anche da dire che arrivano da dodici risultati utili consecutivi e non perdono da tre mesi (16 novembre Reggina-Atl. Palermo 2-3)».

Nessun timore

La forza dell'avversario è tangibile, ma Sanzone non parte battuto: «Lì davanti fanno davvero paura, contro di noi però avranno vita dura. Chi temo della Reggina? Sinceramente nessuno perché anche noi siamo in una fase positiva e in crescita. Abbiamo ancora bisogno di punti per centrare la salvezza diretta ma non escludiamo altri miglioramenti in classifica».