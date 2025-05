VIDEO| Gli amaranto ospitano al “Granillo” la truppa di Facciolo, che parte sfavorita ma vuole fare il colpaccio. La rivelazione del campionato allenata da Morelli vola invece in Campania per conquistare una storica finale

Archiviata la regular season, per le calabresi di Serie D è tempo di pensare ai play-off – che vedranno protagoniste ben tre delle nostre conterranee. Reggina, Sambiase e Vibonese si sono infatti piazzate rispettivamente al secondo, quarto e quinto posto – accedendo così agli spareggi che possono costituire un ponte verso la Serie C.

Il comunicato n. 175/A della FIGC afferma infatti che le nove squadre vincenti la finale play-off di ciascun girone saranno inserite in una speciale graduatoria che terrà conto, innanzitutto, della media punti in classifica di ciascuna squadra al termine della regular season, e poi aggiungerà punteggio in base a determinati risultati sportivi quali il raggiungimento della finale di Coppa Italia di Serie D e la valorizzazione degli under.

Ciò che conta principalmente è dunque il merito sportivo, ragion per cui le semifinali in programma domenica 11 maggio alle ore 16 saranno già determinanti per chi spera di lanciarsi nel calcio professionistico.

Seconda contro quinta e terza contro quarta, questi sono gli accoppiamenti. La Reggina ospiterà dunque la Vibonese, in un derby che vede favoriti gli amaranto – reduci da un en-plain straordinario nelle ultime 11 partite, che però non è bastato a scavalcare il Siracusa – ma che si preannuncia incandescente per la voglia dei rossoblù di scrivere la storia su un campo importante.

Trasferta campana, invece, per il Sambiase – che disputerà la sua semifinale al Giovanni Vitiello contro la Scafatese. La truppa di Morelli ha accusato un calo fisiologico nel finale di stagione, ma il percorso rimane straordinario: ora l’obiettivo è mettere la ciliegina sulla torta.