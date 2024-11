Con il pari di domenica contro il Gela, i giallorossi hanno raggiunto matematicamente la salvezza superando così le più esperte Palmese e Roccella

In testa c’è la Vibonese che lotta per la promozione, in coda Palmese e Roccella a caccia di un posto per salvezza, l’Isola Capo Rizzuto saluta la Serie D dopo solo un anno di permanenza. E poi c’è la Cittanovese, l’altra cenerentola calabrese della Serie D che nel corso della stagione, passo dopo passo, ha costruito un vero e proprio capolavoro, chi addirittura lo definisce un miracolo.



Vittoria, salvezza e festa

Sta di fatto che la Cittanovese si è rivelata la vera sorpresa di questo girone, superando, quanto ad aspettative le più esperte Roccella e Palmese. Grazie al pari contro il Gela e alla sconfitta dei neroverdi e del Palazzolo, domenica la squadra di mister Zito ha raggiunto la salvezza matematica con tanto di festa nello spogliatoio.

Il percorso della Cittanovese

Un obiettivo prefissato ad inizio stagione e portato a termine. Dieci vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte fino a qui. Il bilancio comunque positivo, considerando che per la squadra si tratta della prima esperienza nel massimo torneo dilettanti. La Cittanovese è stata infatti ripescata lo scorso primo agosto dopo aver sfiorato la promozione nei play off di Eccellenza, nello spareggio contro la Folgore. A meno due giornate dalla fine, i giallorossi possono comunque ritenersi soddisfatti.