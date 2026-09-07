Buona la prima per il Sambiase, che apre il suo campionato nel Girone I di Serie D regalando una vittoria al cardiopalma ai propri tifosi. Un 2-1 meritato contro un combattivo Gela, deciso nel finale da una perla di Grisley dopo che i siciliani erano riusciti a raddrizzare la partita dal dischetto.

Dominio giallorosso e la perla di Haberkon

L'avvio di gara vede il Sambiase prendere subito in mano le redini del gioco. I padroni di casa ci provano dalla distanza prima con Waller al 14' e poi con Frasson al 20', per poi sfiorare il vantaggio al 22' con un bolide di Furiato bloccato in due tempi da Colace. Il Gela si affaccia dalle parti di Giuliani solo al 29' con Nardella, ma al 36' la pressione calabrese dà i suoi frutti: Waller recupera un pallone altissimo e serve Haberkon, bravo a trafiggere l'estremo difensore ospite con un diagonale perfetto per l'1-0. Prima dell'intervallo serve però un super riflesso di Giuliani su Ferrigno per blindare il vantaggio al riposo.

Doccia fredda dal dischetto, poi la prodezza finale

Nella ripresa il copione non cambia. Il Sambiase sfiora il raddoppio prima con Furiato di testa e poi al 64' con il neoentrato Sueva, ipnotizzato da Colace a tu per tu dopo un'invenzione di Brandalisse. Al 75', nell'unica vera fiammata ospite, il Gela trova l'episodio per riaprire i giochi: Frasson atterra Nardella in area e l'arbitro indica il dischetto. Vogiatzis si presenta dagli undici metri e trasforma, nonostante Giuliani intuisca l'angolo e riesca a toccare la sfera senza però sventare il gol.

La reazione del Sambiase è da grande squadra. Dopo un destro al volo di Diogo terminato fuori di un soffio all'81', il forcing finale viene premiato all'88': sponda aerea di Sueva e conclusione al volo di prima intenzione di Grisley, che fa esplodere la gioia dei suoi. Nel recupero c'è spazio anche per la risposta di Colace su Cosmano che nega il tris, ma al triplice fischio è festa grande per i primi tre punti della stagione.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani, Bruno (Brejnak, 34’ st), De Luca, Frasson, Garcia Magnelli, Waller, Diogo (Della Salandra, 36’ st), Gualtieri (Grisley, 20’ st), Furiato (Sueva, 11’ st), Haberkon (Cosmano, 45’ st), Brandalisse. A disp. Pallone, Foniciello, D’Auria, Perri. All. Lio

GELA: Colace, Nardo, A. Ferrigno, Giuliano, Vogiatzis, Camilleri (Scuderi, 11’ st), Dansokho (Lanza, 5’ st), Ceesay (Di Stefano, 40’ st), Nanapere, Tuccio (Rozzi, 15’ st), Aperi (Nardella, 14’ pt). A disp. Canino, Tuve, F. Ferrigno, Migliorisi. All. Comandatore

MARCATORI: 36' pt Haberkon (S), 30' st rig. Vogiatzis (G), 43' st Grisley (S)

ARBITRO: Carpentiere da Barletta, assistenti Palermo (Bari) e De Candia (Bari)

NOTE: ammoniti Ceesay (G), Tuccio (G), Haberkon (S), Diogo (S), Grisley (S), Colace (G), Waller (S). Espulso Camilleri (G) dalla panchina. Angoli 4-1. Rec.: 3’ pt-6’ st