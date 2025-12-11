Fase di stagione sfortunata per il Sambiase, soprattutto nelle ultime due sfide casalinghe consecutive dove i giallorossi hanno raccolto solamente un punto, ma con la griglia play off ancora lì.

Sambiase, Leveque per l'attacco

L'obiettivo (non dichiarato) dunque è ancora ampiamente alla portata e ad alimentarlo potrebbe essere la finestra invernale appena aperta. La dirigenza sambiasina dunque non perde occasione e nelle ultime ore ha annunciato un innesto sicuramente di rilievo e che va a rinvigorire l'attacco di mister Tony Lio: ufficiale l'ingaggio di Alessio Leveque.

Esterno d’attacco classe 1999, nella passata stagione il ventiseienne ha vestito la maglia del Locri, con cui ha messo a referto 7 goal, di cui uno segnato proprio contro il Sambiase al D’Ippolito, su calcio di punizione. Carriera di ampio spessore la sua visti i trascorsi con le maglie di Roccella in Serie D, poi il salto nel professionismo con l’Akragas in Lega Pro. Non bisogna poi dimenticare la breve esperienza nella Primavera del Torino. In seguito lunga esperienza tra Serie C e Serie D con le maglie, tra le altre, di: Potenza, Rende, San Luca, Casale, Luparense e Polisportiva Santa Maria. Leveque arriva in giallorosso dalla Fidelis Andria, girone H, con cui ha disputato la prima parte di questa stagione.