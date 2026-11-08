Nell'undicesima giornata tris di successi per il terzetto di testa: Reggina, Sambiase e Vibonese non sbagliano un colpo. Serata no per il Praiatortora, sconfitto dal Trapani, e per i biancoverdi travolti a Milazzo

Entra sempre più nel vivo il campionato di Serie D (girone I), che nel weekend appena trascorso ha messo in archivio l'undicesima giornata. Un turno che ha ribadito la legge del terzetto calabrese di testa, capace di far valere con forza la propria superiorità, mentre le note dolenti arrivano dai campi di Praiatortora e Milazzo.

Reggina, Sambiase e Vibonese: la legge del vertice

Nessuna sorpresa per la Reggina, che rispetta appieno i pronostici della vigilia tornando dalla trasferta contro l'Enna con un bottino pieno. La formazione amaranto s'impone con un netto 0-3 nel più classico dei testa-coda contro il fanalino di coda siciliano: a decidere il match sono la doppietta di Magrassi nel primo tempo e il sigillo di Rossetti nella ripresa. Tre punti pesanti che consentono di mantenere salda la vetta della classifica.

Una vetta condivisa in coabitazione con il Sambiase, anch'esso impeccabile tra le mura amiche. I giallorossi archiviano la pratica Ragusa (ancora fermo a quota tre punti) con un cinico 0-2, mettendo in cassaforte il risultato già nel corso dei primi quarantacinque minuti grazie alle marcature firmate da Waller e Sueva.

Continua a tenere il fiato sul collo delle due capoliste la Vibonese, che centra l'ottavo risultato utile consecutivo superando a domicilio il Castrum Favara per 1-2. I rossoblù passano con le reti di Marsico — sempre più capocannoniere del torneo — e del subentrato Cosendey, rendendo vano il momentaneo pareggio locale firmato da Bellingardo.

Stop per il Praiatortora, crollo Vigor Lamezia al debutto di Morelli

Frenata interna, invece, per il Praiatortora, che davanti al proprio pubblico deve arrendersi a un ostico e cinico Trapani. I siciliani si impongono per 0-2 grazie a un'ispirata doppietta di Jallow, che stende i padroni di casa e porta via i tre punti.

Si fa sempre più buio, infine, l'orizzonte della Vigor Lamezia. L'esordio sulla panchina biancoverde del nuovo tecnico Claudio Morelli si rivela amaro: impegnata sul campo del Milazzo, la squadra trova l'illusorio vantaggio iniziale con Maimone, per poi crollare vistosamente nella ripresa sotto i colpi della doppietta di Saverino e del tris di Giubrone (3-1 il finale). Una sconfitta pesante che risucchia sempre di più i lametini in piena zona playout.

I risultati

CASTRUM FAVARA-VIBONESE 1-2 (40' pt Marsico, 42' pt Bellingardo, 22' st Cosendey)

PRAIATRTORA-TRAPANI 0-2 (42' pt Jallow, 20' st Jallow)

ENNA-REGGINA 0-3 (13' pt Magrassi, 20' pt Magrassi, 41' st Rossetti)

MILAZZO-VIGOR LAMEZIA 3-1 (11' pt Maimone, 27' st Saverino, 38' st Saverino, 45' st Giubrone)

SAMBIASE-RAGUSA 2-0 (2' pt Waller, 20' pt Sueva)

La classifica

REGGINA 26

SAMBIASE 26

VIBONESE 24

AVOLA 19

MILAZZO 19

PRAIATORTRA 18

IGEA VIRTUS 18

SIRACUSA (-7) 14

ATL. PALERMO 14

LICATA 14

MODICA 13

GELA (-1) 12

NISSA 12

TRAPANI (-5) 9

CASTRUM FAVARA 8

VIGOR LAMEZIA 8

RAGUSA 3

ENNA 3