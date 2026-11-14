Il dodicesimo turno del campionato di Serie D (Girone I) si preannuncia come uno dei più decisivi e carichi di tensione dell'intero avvio di stagione. Gli occhi di tutto il girone saranno inevitabilmente puntati sullo scontro diretto tra Reggina e Sambiase, le due co-capoliste attualmente appaiate in vetta a quota 26 punti. Ma c'è chi osserva questo incrocio ad alta quota con un interesse tutt'altro che neutrale: la Vibonese. La compagine rossoblù, terza in classifica a quota 24 punti e distante appena due lunghezze dal duo di testa, si trova di fronte a una combinazione di calendario potenzialmente esplosiva. Tra le contendenti d'alta quota, infatti, la formazione allenata da mister Marra è quella che potrebbe ricavare il massimo dividendo da questa domenica di fuoco.

Lo scenario di classifica per i rossoblù

Qualsiasi sia l'esito della sfida tra amaranto e giallorossi, per la Vibonese si aprono prospettive estremamente stuzzicanti, a patto di centrare l'obiettivo primario che è quello di vincere:

Vittoria al "Granillo" (Reggina o Sambiase): In caso di affermazione di una delle due battistrada, una vittoria della Vibonese garantirebbe l'immediato sorpasso ai danni della sconfitta. I rossoblù sarebbero solitari al secondo posto con 27 punti), mantenendo inalterata la distanza di 2 punti dalla nuova capolista solitaria.

Pareggio al "Granillo": È l'ipotesi più suggestiva. Se Reggina e Sambiase dovessero dividersi la posta salendo a quota 27, un successo della Vibonese permetterebbe agli uomini di Marra di effettuare l'aggancio in vetta, creando un clamoroso trio di testa a 27 punti.

Vietate distrazioni: l'ostacolo Modica

Tutti i calcoli e le proiezioni matematiche, tuttavia, crollano di fronte a un dettaglio fondamentale che la Vibonese non può permettersi di sottovalutare: per azzannare l'attimo bisogna prima fare il proprio dovere sul campo. Domenica i rossoblù torneranno a giocare davanti al pubblico di casa del "Luigi Razza" per affrontare il Modica. La formazione siciliana naviga attualmente appena sopra la zona playout, ma è reduce da un periodo di forte ripresa che la rende un cliente estremamente ostico e affamato di punti salvezza .Per la squadra di Marra la strada è tracciata e non ammette scorciatoie: conquistare i tre punti per trasformare il big match del "Granillo" nel trampolino perfetto della propria stagione.