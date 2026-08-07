Un raggruppamento che profuma di derby continui e battaglie senza esclusione di colpi. Con la pubblicazione dei gironi per il campionato di Serie D 2026/27, che prenderà il via a settembre, il girone I si presenta con una novità geografica di spessore: l'assenza totale di formazioni campane, riducendo la mappa a un asse esclusivo tra Calabria e Sicilia.

Cinque le compagini calabresi ai nastri di partenza, ognuna con identità, ambizioni e pressioni profondamente diverse, pronte a infiammare un torneo storicamente imprevedibile e privo di padroni certi.

Le cinque protagoniste calabresi

Reggina: Non sono ammessi passi falsi per la formazione amaranto, chiamata a partire in primissima linea per la vittoria finale e il conseguente ritorno tra i professionisti.

Vibonese: Dopo i brividi e gli spettri legati alla lotta salvezza della passata stagione, l'annata che sta per iniziare rappresenta il palcoscenico ideale per il riscatto dei rossoblù.

Sambiase e Vigor Lamezia: Le due realtà lametine condividono la stessa parola d'ordine, ovvero continuità, con l'obiettivo di confermarsi e recitare un ruolo da protagoniste stabili.

Praiatortora: La neopromossa si affaccia a questo palcoscenico con grande entusiasmo, decisa a giocarsi le proprie carte in un girone altamente competitivo.



Le avversarie

Il cammino verso la vetta non sarà agevole. Tra le avversarie più ostiche spiccano le nobili decadute scese dalla Serie C, Trapani e Siracusa, che faranno di tutto per recitare un ruolo di primo piano. Occhi puntati anche sulle altre neopromosse Avola e Modica, pronte a portare freschezza in un torneo che ritrova una nutrita colonia siciliana già rodata nello scorso campionato: Athletic Palermo, Castrumfavara, Enna, Gela, Licata, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus e Ragusa.

Spazio dunque al campo, giudice supremo di un torneo dove le gerarchie precostituite dovranno fare i conti con la legge della Serie D.

Il girone

Ecco l’elenco completo delle squadre militanti nel prossimo girone I di Serie D:

Athletic Palermo

Avola

Castrumfavara

Enna

Gela

Licata

Milazzo

Modica

Nissa

Nuova Igea Virtus

Ragusa

Siracusa

Trapani

Praiatortora

Reggina

Sambiase

Vibonese

Vigor Lamezia