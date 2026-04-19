Arrivano i primi verdetti nel campionato di Serie D (girone I) al termine della trentaduesima giornata e con solo le ultime due giornate che mancano al termine della stagione. Proseguono le speranze delle calabresi ancora in lizza per gli obiettivi stagionali.

Le partite

La Reggina si rilancia in una volata finale per il primo posto alquanto incandescente. Seconda vittoria consecutiva per gli amaranto che, dopo il mezzo passo falso di Gela, prima vincono il recupero contro l'Enna e poi rispettano il pronostico contro il Paternò. Battuto dunque il fanalino di coda, seppur con qualche difficoltà inattesa: alla fine però il tabellino dice 2-0 grazie alle firme di Di Grazia e Ragusa e vetta distante solamente tre punti a due giornate dalla fine.

Continua il buon momento del Sambiase che infila il suo sesto risultato utile consecutivo (cinque vittorie e un pari). I giallorossi non perdono di vista il sogno playoff ed espugnano anche il campo del Milazzo grazie a un decisivo gol, alla mezz’ora del primo tempo, di Haberkon e quinto posto distante due lunghezze.

Pareggio della Vigor Lamezia che ospitava il Messina allo stadio D’Ippolito: dopo l’iniziale vantaggio del giovane Andreassi, dopo undici minuti, nella ripresa Roseti la pareggia di rigore per un punto che vale oro nella volata salvezza. Clamoroso harakiri della Vibonese che crolla in casa dell’Athletic Palermo dopo essere andata sul 2-0, grazie alle firme di Sasanelli e Carnevale, e con un uomo in più. A ribaltarla sono Mazzotta, Micoli e Zaic.

I risultati

MILAZZO-SAMBIASE 0-1 (34' pt Haberkon)

REGGINA-PATERNO' 2-0 (Di Grazia, Ragusa)

VIBONESE-ATL. PALERMO 2-3 (6' pt Sasanelli, 17' pt Carnevale, 37' pt Mazzotta, 15' st Micoli, Zaic)

V. LAMEZIA-MESSINA 1-1 (11' pt Andreassi, 24' st Roseti)

La classifica