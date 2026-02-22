Incroci pericolosi e, alcuni, altamente indicativi per il prosieguo della stagione nel campionato di Serie D (Girone I). Il weekend appena trascorso ha visto chiudersi anche il venticinquesimo turno con un bilancio agrodolce per le quattro calabresi coinvolte.

Le partite

Gli occhi erano puntati sul derby calabrese tra Vigor Lamezia e Reggina, in una sfida intensa che ha regalato emozioni. Alla fine il colpaccio lo fa la Vigor Lamezia che stende la Reggina, riuscendo a piegarla dopo ben dodici risultati utili consecutivi. I vigorini fanno lo scherzetto grazie alla decisiva doppietta, un gol per tempo, del brasiliano Cosendrey che si sta prendendo sempre di più questa squadra. La vetta per gli amaranto adesso è a cinque punti.

Era di scena a Messina il Sambiase, con i giallorossi che tornano dallo Stretto con tre punti pesanti e inguaiano la compagine peloritana. A regalare il colpaccio è stato il difensore Colombatti sul finire di primo tempo. Notte fonda per la Vibonese che crolla in casa, contro la Gelbison, e registra la sua quarta vittoria consecutiva e ora la zona play out è a soli due punti. I lucani trionfano grazie alle reti di Chironi, Liurni, Fernandez e Cascio.

Le partite

VIBONESE-GELBISON 0-1 (32' pt Chironi, 20' st Liurni, 36' st Fernandez, 39' st Cascio)

VIGOR LAMEZIA-REGGINA 2-0 (44' pt Cosendrey, 16' st Cosendrey)

MESSINA-SAMBIASE 0-1 (43' pt Colombatti)

