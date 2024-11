Il campionato di Serie D proseguirà. È quanto hanno deciso le società nella consultazione telematica che si è chiusa con il 74% delle preferenze che ha scelto di proseguire l'attività. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali dei club.



Nel dettaglio su 166 sodalizi aventi diritto di voto ben 123 hanno espresso la volontà di proseguire a giocare, il 74% delle società appunto. Con 138 votanti è stato superato il quorum, ovvero il 75% dell’organico (almeno 125 su 166 club), un numero importante, tenendo conto che 28 sodalizi non hanno indicato una preferenza sapendo che la mancata espressione di voto, secondo regolamento, avrebbe significato il via libera alla prosecuzione dell’attività agonistica. 43 sono i club che hanno indicato la preferenza per lo stop dell’attività (il 26%).



È confermata dunque l’intera programmazione dell’attività agonistica del Campionato di Serie D 2020/2021 così come da calendario.

Sibilia: «Maturità del movimento Dilettanti»

«La nostra consultazione, oltre all’ampio superamento del quorum previsto, è l’ulteriore conferma della maturità del movimento dei Dilettanti - ha commentato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - Si tratta di società e persone che vanno oltre le difficoltà, a dimostrazione che sono loro il Paese reale: quello che si rimbocca le maniche e che combatte il nemico, senza sofismi. Il mio grazie anche a tutti quelli che hanno espresso un parere diverso. Queste società meritano un concreto sostegno economico da parte del Governo, per i tutti sacrifici sostenuti e per gli ulteriori sforzi ancora da sostenere. Un diritto legittimamente conquistato sul campo».

Barbiero: «Grande momento di democrazia»

«Ringrazio i tutti presidenti per la partecipazione - ha aggiunto il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero a nome dell’intero Consiglio - È stato un altro grande momento di democrazia, in quanto tutte le società hanno potuto esprimere la propria valutazione. In un momento così difficile e delicato il Dipartimento Interregionale resta sempre vicino alle società, con l’auspicio che tutti gli impegni economici assunti potranno essere riconosciuti grazie a degli adeguati aiuti economici da parte del Governo».



Restano sospesi i campionati regionali (dall'Eccellenza alla Prima categoria) come stabilito dall'ultimo Dpcm del Governo pubblicato il 25 ottobre.