La squadra reggina comanda il Girone I. Il derby San Luca - Castrovillari invece non si è giocato per verifiche covid: la gara è stata rinviata al prossimo 4 novembre

Il Cittanova conquista i 3 punti e vola al comando: la squadra allenata da Infantino vince 2-1 in casa del Città di Sant'Agata. Silenzi e Viola gli autori delle reti. Delle calabresi i giallorossi sono l'unica squadra a conquistare i 3 punti. Il Roccella perde 2-0 in casa del Dattilo, mentre il Rende riesce a pareggiare al "Lorenzon" contro il Rotonda allenato dal calabrese Mario Pascuzzo. Proto l'autore del gol del pari per la squadra allenata da Caruso. Il derby San Luca - Castrovillari non si è giocato per verifiche covid: gara rinviata al prossimo 4 Novembre.

Tutti i risultati

ACR Messina – Acireale: 2-1 (18′ p.t. Foggia (M), 21′ s.t. Bollino (M) su rig., 45′ s.t. De Felice (A))

Dattilo – Roccella: 2-0 (20′ s.t. Terranova (D), 37′ s.t. Testa (D))

Marina di Ragusa – Biancavilla: 0-1 (36′ p.t. Ferrante)

Rende – Rotonda: 1-1 (21′ p.t. Petricciuolo (R), 30′ s.t. Proto (RE))

S. Agata – Cittanovese:1-2 (26′ p.t. Viola (C), 42′ p.t. Silenzi (C), 45′ s.t. Abayian (S))

Santa Maria Cilento – FC Messina: 0-0

Troina – Gelbison: 1-0 (Savasta)