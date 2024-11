Il Lorenzon di Rende mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. Domenica si gioca il derby con il Castrovillari e solo una vittoria consentirebbe alle due squadre di prendere fiato. Ma qualcuna si dovrà fermare. Potrebbe ovviamente uscire fuori un risultato di parità, però la classifica dice che anche un punto rappresenterebbe un misero bottino: Rende e Castrovillari sono in zona play out. I biancorossi sono davanti ai rossoneri del Pollino, che non vincono dal 3 ottobre e che con un exploit sorpasserebbero i cugini. A seguito di un’ordinanza del Comune di Rende, la gara si giocherà a porte chiuse.

Fra le calabresi in difficoltà c’è anche il San Luca: esonerato Ignoffo e con la squadra affidata al secondo Canonico, per i giallorossi ecco la complicata partita in trasferta contro l’Acireale (si giocherà a porte chiuse al Comunale di Aci S.Antonio).

Gode di ottima salute il Cittanova ed è sulle ali dell’entusiasmo che i reggini di mister Di Gaetano proveranno a conquistare un’altra vittoria, fra le mura amiche contro il Licata, per continuare a respirare aria di alta classifica.

A proposito della vetta, se la capolista Gelbison avrà il suo bel da fare in casa del Città di S.Agata, non sarà facile anche la partita che attende il Lamezia Terme. I gialloblù dovranno affrontare in trasferta quel Paternò che li insegue a tre punti di distanza e che sogna pertanto l’aggancio in classifica. Una sola sconfitta, in campionato, per la squadra etnea, in casa contro la Gelbison. Al Lamezia Terme il compito di rispondere all’exploit della prima della classe.

Gare ed arbitri