VIDEO | Gli uomini di Mancini sognano il sorpasso in classifica sui rossoblù, reduci da tre partite senza vittorie. I giallorossi, terzi in classifica, vogliono dare filo da torcere a Savoia e Igea Virtus, mentre la Reggina è alla ricerca di ossigeno e fiducia
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Superato da poco il primo terzo di stagione, nel girone I di Serie D la classifica inizia a prendere forma e a raccontare i primi veri valori del campionato. Tra le realtà più interessanti c’è senza dubbio il Sambiase, reduce da una profonda rivoluzione estiva ma ancora capace di mantenere intatte identità e qualità. Il netto 3-0 sul campo del Gela ha proiettato la formazione giallorossa al terzo posto in solitaria, a -3 dalla vetta, confermando la solidità del gruppo guidato da Tony Lio. Nel dodicesimo turno i lametini proveranno a dare continuità alla loro corsa ospitando l’Acireale, squadra che appena una settimana fa ha imposto il pari alla Reggina sul difficile campo dell’Aci e Galatea.
Proprio la Reggina vive una fase delicata, ma il pari ottenuto in extremis ha evitato l’ennesimo scivolone. Al “Granillo” gli amaranto hanno ora l’opportunità di ritrovare ossigeno, anche se l’impegno contro l’Athletic Club Palermo si preannuncia tutt’altro che semplice. La formazione di Alfio Torrisi accusa già dieci punti di distacco dalla vetta: un gap pesante, che rende la rimonta un’ipotesi complessa. Tuttavia, una serie di risultati positivi potrebbe riaccendere ambizioni e morale, rilanciando il gruppo capitanato da Antonino Barillà.
Weekend ad alta tensione anche al “Razza”, teatro del derby tra Vibonese e Vigor Lamezia. I rossoblù arrivano da un periodo complicato, mitigato però dal prezioso pareggio ottenuto negli ultimi minuti a Messina. Dall’altra parte i biancoverdi vivono un momento diametralmente opposto: la brillante vittoria (4-0) contro il Ragusa ha ridato entusiasmo e prospettive, alimentando il sogno sorpasso in classifica.
Le partite del 12esimo turno
Castrum Favara-Igea Virtus
Gelbison-Messina
Paternò-Gela
Ragusa-Savoia
Reggina-Athletic Club Palermo
Vibonese-Vigor Lamezia
Milazzo-Enna
Nissa-Sancataldese
Sambiase-Acireale
La classifica
Savoia 22
Igea Virtus 22
Sambiase 19
Nissa 18
Athletic Club Palermo 16
Vibonese 16
Milazzo 15
Vigor Lamezia 14
Enna 14
Gelbison 14
Gela 13
Castrum Favara 12
Reggina 12
Acireale 12
Sancataldese 11
Paternò 9
Ragusa 7
Messina 3 (-14)