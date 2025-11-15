VIDEO | Gli uomini di Mancini sognano il sorpasso in classifica sui rossoblù, reduci da tre partite senza vittorie. I giallorossi, terzi in classifica, vogliono dare filo da torcere a Savoia e Igea Virtus, mentre la Reggina è alla ricerca di ossigeno e fiducia

Superato da poco il primo terzo di stagione, nel girone I di Serie D la classifica inizia a prendere forma e a raccontare i primi veri valori del campionato. Tra le realtà più interessanti c’è senza dubbio il Sambiase, reduce da una profonda rivoluzione estiva ma ancora capace di mantenere intatte identità e qualità. Il netto 3-0 sul campo del Gela ha proiettato la formazione giallorossa al terzo posto in solitaria, a -3 dalla vetta, confermando la solidità del gruppo guidato da Tony Lio. Nel dodicesimo turno i lametini proveranno a dare continuità alla loro corsa ospitando l’Acireale, squadra che appena una settimana fa ha imposto il pari alla Reggina sul difficile campo dell’Aci e Galatea.

Proprio la Reggina vive una fase delicata, ma il pari ottenuto in extremis ha evitato l’ennesimo scivolone. Al “Granillo” gli amaranto hanno ora l’opportunità di ritrovare ossigeno, anche se l’impegno contro l’Athletic Club Palermo si preannuncia tutt’altro che semplice. La formazione di Alfio Torrisi accusa già dieci punti di distacco dalla vetta: un gap pesante, che rende la rimonta un’ipotesi complessa. Tuttavia, una serie di risultati positivi potrebbe riaccendere ambizioni e morale, rilanciando il gruppo capitanato da Antonino Barillà.

Weekend ad alta tensione anche al “Razza”, teatro del derby tra Vibonese e Vigor Lamezia. I rossoblù arrivano da un periodo complicato, mitigato però dal prezioso pareggio ottenuto negli ultimi minuti a Messina. Dall’altra parte i biancoverdi vivono un momento diametralmente opposto: la brillante vittoria (4-0) contro il Ragusa ha ridato entusiasmo e prospettive, alimentando il sogno sorpasso in classifica.

La Serie D torna in campo domenica 16 novembre. C'è odor di derby con l'attesa sfida tra Vibonese e Vigor Lamezia, mentre Sambiase e Reggina si preparano per le rispettive sfide casalinghe con umori diversi.

Le partite del 12esimo turno

Castrum Favara-Igea Virtus

Gelbison-Messina

Paternò-Gela

Ragusa-Savoia

Reggina-Athletic Club Palermo

Vibonese-Vigor Lamezia

Milazzo-Enna

Nissa-Sancataldese

Sambiase-Acireale

La classifica

Savoia 22

Igea Virtus 22

Sambiase 19

Nissa 18

Athletic Club Palermo 16

Vibonese 16

Milazzo 15

Vigor Lamezia 14

Enna 14

Gelbison 14

Gela 13

Castrum Favara 12

Reggina 12

Acireale 12

Sancataldese 11

Paternò 9

Ragusa 7

Messina 3 (-14)

