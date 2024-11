Il Locri si spezza ma non si piega. Alla fine della prima frazione la squadra locale guadagna gli spogliatoi con un recentissimo passivo di due reti. Nella ripresa torna in campo a testa alta, mai remissiva, ma il risultato non cambia. L’avvio convinto del Locri e la carrellata di opportunità sui piedi di Ficara non riescono a tradursi in un vantaggio ai fini del risultato.

Al 3’ e al 9’ l’ex San Luca è prima in area e poi fuori ma, sempre, con la posizione favorevole per imprimere il giusto effetto alla palla. La sfera non entra, complice anche Elazaj. In area ci prova Aprile, è il 12’, con il Nissa che comincia a maturare una degna reazione. Arriva con Agnello prima al 16’ e poi al 21’. Nel primo tentativo è in area e quando non rivolge più le spalle alla porta deposita sul fondo.

Nel secondo è Donini a volare sul sette destro. Inizia da qui il Donini show. Il portiere locrese allungherà di molto l’attesa del gol agli esterni, imponendosi ben due volte su Bollino. L’esterno destro siciliano sarà due volte a tu per tu con il numero uno amaranto. Questi però, al 41’, non potrà nulla davanti alla perla di Maltese da calcio piazzato, vedendo così la palla infilarsi all’angolo alto della rete. Il Locri tornerà in campo capace di fraseggiare in area avversaria con Ficara e Pelle, poi con il neo immesso Reis e con la complicità di Leveque. Il più pericoloso è proprio Leveque che al 17’ sferra un tiro a rientrare che Elazaj smanaccia.

Il tabellino

LOCRI – NISSA 0-2

LOCRI (4-3-3): Donini; Foti (37’ st Garcia) Pantano Aquino Scarfiello; Simonetta (32’ st Staiano), Aprile (37’ st Marino), Saverino (7’ st Reis); Ficara, Pelle, Leveque. In panchina: Lauritano, Aquino V., Pipicella, Gualtieri, Yakubiv. Allenatore: Scorrano

NISSA:(4-3-3): Elazaj; Mannino, Barrera (29’ st Neri), Bieto, Loza (45’ st Lo Pizzo); Maltese Agnello Pagano (8’ st Tumminelli); Bollino (21’ st Semenzin), Samake, Rotulo (25’st Dalloro). In panchina: Diaz, Cassano, Zarrillo, Aluisi. Allenatore: Terranova

ARBITRO: Maresca di Napoli (Eliso di Castellammare e Pepe di Nocera Inf.)

MARCATORI: 41’ pt Maltese, 43’ pt Rotulo.

NOTE: giornata ventosa con terreno in ottime condizioni. Spettatori cinquecento circa. Ammoniti: Saverino (L), Rotulo (N). Angoli: 6-9. Recupero: 1’-7’.