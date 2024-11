Il Locri non si impone abbastanza e la Sancataldese porta in Sicilia l’intero bottino di giornata. Incredibile a dirsi ma la gara si decide con il gol dell’11 del primo tempo, ad opera di capitan Montaperto. Un gioco di ripartenza, prima, e di complicità con Pedalino poi, per arrivare a tradurre un tiro centrale e frontale che Donini “para tutto” non intercetta.

Il Locri è destinato a crescere fino a dominare la seconda parte di gara, però è una squadra limitata nelle assenze e condizionata dalle partenze. In ottica futura, intanto, sono attesi un attaccante e un difensore che presto faranno parte della rosa. La gara contro la Sancataldese è stato un confronto fondato più sulle conclusioni che sulle costruzioni. È scivolata ad intervalli irregolari, con i nisseni più fluidi e più volte presenti nei pressi dei guantoni di Donini. Quando il Locri si esprimeva, però, risultava più pericoloso e concreto.

In ordine, iniziano i siculi a bussare alla porta del numero uno casalingo con Fangwa, che sfugge a Scarfiello costringendolo a rimediare. È il primo minuto di gioco. Sette minuti dopo Romano punge tra palo e portiere ma Dolenti chiude bene lo spazio. Il vantaggio è presto detto e la Sancataldese lo costruisce dal basso, in ripartenza, con capitan Montaperto che si affida a Pedalino sulla sinistra per poi farsi richiamare in causa con assist centrale. Il tiro è dritto verso la porta. La concentrazione si ritira al centro del campo, le squadre provano ad accorciarsi ma Fangwa è ancora pronto a spezza l’incantesimo con una corsa palla al piede. Raggiunge la rete ma nel suo tragitto è reo di fallo sull’estremo difensore di casa. Garbo annulla la rete. Al 26’ e al 30’ sono i ragazzi di Pidatella a mettere la marcia in più. Montaperto prova la conclusione dalla distanza e Pedalino lo emula ma su palla inattiva. Qui Donini risponde con i pugni. La legge del calcio non funziona, ma solo per il Locri, perché al gol sbagliato non segue quello subito. Aquino supera tutti in area ma Dolenti fa l’impossibile per bloccare la sfera, persino farsi male.

Al 46’ Pelle pensa di scappare sul filo del fuorigioco ma Federico di Agropoli alza la bandierina. Cozza provvede a due cambi prima di andare negli spogliatoi, poi vede il Locri in crescita con Leveque e Simonetta e immette nuove forze fresche con Gualtieri e Mazza. Arretra Romano, visibilmente stanco, e mantiene il lavoro operativo di Pelle che non è al massimo delle condizioni. Al 6’ Leveque fa girare una palla in cerca dell’area interna al secondo palo. Simonetta, più tardi, si esprime dalla distanza. Gualtieri, appena immesso, mette Romano a tu per tu con il portiere Dolenti ma è già il 36’. La punizione di Leveque al 37’ è disinnescata dai pugni di Dolenti mentre lo stesso giocatore del Locri riparte subendo una trattenuta in area. Nulla da fare per Garbo. Il Locri accetta il verdetto e dà appuntamento al suo pubblico in occasione della giornata amaranto. Sarà la volta della sfida contro la Scafatese, in cui il biglietto d’ingresso permetterà di concorrere all’estrazione di uno scooter.

Il tabellino

LOCRI – SANCATALDESE 0-1

LOCRI (4-3-3): Donini; Scarfiello (32’ st Gualtieri), Aquino, Pantano, Larosa (35’ pt Zucco); Simonetta, Aprile (35’ pt Santella), Leveque; Romano, Reis (14’ st Mazza, Pelle. In panchina: Lauritano, Aquino V., Morrone, Chiricosta, Yakubiv. Allenatore: Cozza

SANCATALDESE (4-3-3): Dolenti; Tutino, Cappello, Blaze, Pedalino; Abbate (34’ st Paladini), Germano (6’ st Terrana), Etchegoyen (46’ pt Suarez); Montaperto (32’ st Santonocito), Catania, Fangwa. In panchina: La Cagnina, Paladini, Viscuso, Santonicito, Galfano, Zouine, Terrana, Vullo. Allenatore: Pidatella

ARBITRO: Garbo di Monza (Federico di Agropoli e Nicodemo di Sapri)

MARCATORI: 11’pt Montaperto.

NOTE: terreno in ottime condizioni, giornata soleggiata. Spettatori cinquecento circa. Ammoniti: Aquino D., Leveque, Romano (L), Tutino, Cappello, Etchegoyen (S). Angoli: 6-3. Recupero: 3’- 6’.