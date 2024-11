Domenica al Macrì derby calabrese fra amaranto e rossoblù. Impegno a Sant'Agata di Militello per la squadra di Pergolizzi, mentre i giallorossi di Morelli giocheranno in Campania. Il programma della terza giornata del girone I

Il campionato di Serie D è pronto a scendere in campo per le partite della terza giornata. E nel girone I spazio al secondo derby calabrese della stagione, dopo quello dello scorso turno che ha visto affrontarsi Vibonese e Sambiase (0-1).

Domenica 22 settembre lo stadio comunale "Macrì" di Locri sarà il teatro della sfida fra i padroni di casa, guidati in panchina da Umberto Scorrano, e proprio la Vibonese, chiamata al riscatto dopo il ko interno contro il Sambiase. Il Locri, invece, vuole continuare a sognare e soprattutto a vincere. La squadra reggina arriva infatti da due successi nelle prime due giornate del torneo. La Vibonese di Facciolo, invece, ha già necessità di punti sia per la classifica che (soprattutto) per il morale.

Tra le calabresi c’è voglia di riscatto anche in casa Reggina. Gli amaranto - reduci dalla sconfitta interna contro i campani della Scafatese – attraverseranno lo Stretto per affrontare i messinesi del Città di Sant’Agata.

I 3 punti in palio già scottano, soprattutto per la squadra allenata da Rosario Pergolizzi. Seconda trasferta consecutiva per il Sambiase di mister Claudio Morelli. I giallorossi sono a punteggio pieno dopo due giornate e nel terzo turno cercheranno il tris in casa del Pompei.

Il programma della terza giornata

Castrumfavara-Akragas

Città di S.Agata-Reggina

Pompei-Sambiase

Locri-Vibonese

Nissa-Siracusa

Nuova Igea Virtus-Enna

Ragusa-Acireale

Sancataldese-Paternò

Scafatese-Licata

La classifica

