La squadra di Franceschini non ha mai perso in questo avvio. Primo kappao per Scorrano e i suoi. Risorge il Castrovillari. Roccella fermata dalla pioggia. Pari per la Cittanovese

Nel giorno in cui il maltempo frena il gioco delle formazioni più tecniche e lascia a casa Roccella e Città di Messina, rinviata per impraticabilità del campo, in Serie D non sono mancate le emozioni. E le sorprese. La più clamorosa è legata allo 0-0 imposto dalla Turris al San Nicola di Bari contro la regina del campionato.

Uno stop, tuttavia, indolore perché subito dietro non ne approfitta il Locri battuto in trasferta in casa della Sancataldese. E’ il primo kappao stagionale per i ragazzi di Umberto Scorrano colpiti e affondati nella ripresa dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Tante azioni ma zero gol, invece, tra Cittanovese e Marsala. Due squadre che se le danno di santa ragione ma poco lucide davanti la porta. Più o meno la stessa gara vissuta a Nocera tra Nocerina e Palmese. La squadra di Franceschini porta via dalla campania un punto pesantissimo mantenendo l’imbattibilità stagionale e confermandosi una delle difese più attende del girone. Chiude il quadro il successo del Castrovillari sul campo del Rotonda.