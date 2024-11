Il gallo torna a cantare e il Bari torna a vincere. La corazzata pugliese travolge con un tris senza appello il Locri e riprende la corsa solitaria verso la C. La formazione di Scorrano può poco contro la truppa di Cornacchini trascinata da un super Pozzebon.

Non basta, invece, il doppio vantaggio siglato Catalano – Sicurella al Roccella per aggiudicarsi il derby contro la Palmese. Calivà prima e Mistretta poi, infatti, riportano il risultato in parità, recuperando una gara che sembrava ormai decisa. Bene gli amaranto nel primo tempo, sebbene le poche occasioni concrete create, e nei primi minuti della ripresa. Le tre gare in sette giorni, però, e una condizione fisica in calo si sono fatte sentire intorno a metà del secondo tempo, con i neroverdi che man mano sono riusciti a conquistare sempre più metri nella metà campo avversaria, trovando, infine, il 2-2 a meno di un quarto d’ora dal 90′.

Vola al quarto posto la Cittanovese brava a non perdere la concentrazione dopo la rimonta dell’Acireale che per poco non è riuscito a rendere indigesta la domenica a mister Zito. Tornata a sorridere grazie al gol nel finale di Sapone. Finale 3-2

Rinviata Messina-Castrovillari