Il Bari torna a scappare. Le altre tutte a rincorrere. La squadra di De Laurentis continua a guidare senza particolari problemi il gironi I di Serie D. La bagarre è tutta dietro i pugliesi. Lì dove Portici e Nocerina si annullano e lo stesso fanno Messina e Locri. Con la squadra di Scorrano salvata dal proprio portiere Pellegrino, super nel blindare la porta dagli undici metri a Gambino al 10’ della ripresa. Sprofonda a Gela, invece, il Roccella. Giampà ed i suoi ne prendono cinque dai padroni di casa in una gara iniziata male e finita peggio. Sulla graticola l’allenatore amaranto.





Si ferma sul più bello la cavalcata della Cittanovese piegata dalla Turris per 3-0. Mentre continua la lenta risalita del Castrovillari. Contro la Sancataldese arriva il secondo successo stagionale. due anche le vittorie dell’anno, dopo una serie infinita di pareggi, anche per la Palmese, stoica, a tratti commuovente contro il Troina. I neroverdi strappano l’intera posta in palio in rimonta per la gioia di mister Franceschini, ancora imbattuto in questo campionato.