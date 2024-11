Giornata intensa la numero 29 del campionato di serie D. Castrovillari e Roccella cercano punti salvezza contro Cavese e Frattese

Sarà una giornata particolarmente intensa la numero 29 del campionato di serie D girone I. Infatti in vetta si potrebbe chiudere il discorso promozione e allo stesso tempo cristallizzare la griglia dei playoff. Andrà in scena Igea Virtus- Sicula Leonzio, seconda contro prima staccate di nove punti, con gli ospiti a caccia della quattordicesima vittoria consecutiva. La Cavese, terza, affronta il Castrovillari che cerca punti per agganciare l'Aversa.

Il Rende con la Sancataldese può centrare il quarto successo di fila e puntare con forza al secondo posto, mentre Palmese-Turris è sfida aperta per i playoff. Chi non può sbagliare in chiave salvezza è il Roccella che affronta la Frattese con la necessità di tornare a fare punti e muovere la classifica. Questi gli arbitri designati: Aversa Normanna-Gela: Centi di Viterbo; Cavese-Castrovillari: Stampatori di Macerata; Gladiator-Pomigliano Camilli di Foligno; Igea Virtus-Sicula Leonzio Colombo di Como; Palmese-Turris Saia di Palermo; Sarnese-Gragnano Cattaneo di Civitavecchia; Roccella-Frattese: Salama di Ostia Lido; Rende-Sancataldese: Scordo di Novara.

Francesco Pirillo