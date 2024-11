Il campionato del Sambiase inizia nel migliore dei modi. Nella prima giornata del torneo di Serie D, infatti, i giallorossi conquistano i 3 punti battendo la corazzata Siracusa, una delle squadre favorite alla vittoria finale. Al "D'Ippolito" di Lamezia Terme la squadra di Morelli vince con un calcio di rigore trasformato al 39' da Zerbo.

Il match

Il Sambiase parte subito bene. La squadra di Morelli ci prova soprattutto sulle corsie, con Umbaca che in più di un’occasione mette in difficoltà il classe 2006 dei siciliani Barbana. Nei minuti iniziale i giallorossi protestano anche per un presunto tocco di mano in area siciliana dagli sviluppi di un corner, secondo l’arbitro Palma non c’è nulla di irregolare.

Il Siracusa appare contratto e si limita a controllare gli attacchi dei giallorossi. La squadra di mister Turati, però, inizia ad alzare il baricentro intorno alla mezz’ora e in due occasioni tenta il tiro da fuori. Al 36’ ospiti pericolosi: uscita a vuoto di Giuliani su calcio d'angolo battuto alla destra del portiere sambiasino, Baldan a porta spalancata non trova la deviazione vincente.

Il risultato cambia al 38’. Azione sulla sinistra del solito Umbaca, che entra in area con il portiere ospite in uscita. Il numero 11 giallorosso viene atterrato da Barbana, il direttore di gara non ha dubbi e concede il penalty. Dal dischetto Zerbo non sbaglia: pallone alla destra di Sorrentino e Sambiase in vantaggio. Il primo tempo si spegne qui.

La ripresa inizia con il Siracusa subito pericoloso dopo 10 minuti, il tiro dalla distanza di Russotto è deviato in angolo da Giuliani. Al minuto 18 è ancora il Sambiase che si fa vedere in avanti: Zerbo, però, si vede negare il raddoppio, e la sua doppietta personale, dall’intervento di Sorrentino che manda in corner . Al 39’ azione di contropiede giallorossa imbastita da Crucitti, con Cataldi che riceve il pallone, entra in area ma calcia sui piedi del portiere degli aretusei. Occasione ghiottissima per i giallorossi al 43': contropiede sambiasino con il pallone che arriva tra i piedi di Caporello, il tiro a botta sicura viene deviato sulla linea di porta da Acquadro. Dopo 6 minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine delle ostilità e può dunque esplodere la prima gioia giallorossa di questa stagione.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Morra, Cozza, V. Frasson, Strumbo, Tiveron (Caporello, 40’ st), Solomon (Carella, 16’ st), Ferraro (Crucitti, 34’ st), Zerbo (S. Frasson, 45+1’ st), Umbaca (Cataldi, 16’ st). A disp. Grisendi, Signorelli, Piriz, Costanzo. All. Morelli

SIRACUSA: Sorrentino, Baldan, Suhs, Longo (Sarao, 39’ st), Acquadaro, Maggio, Barbana (Gazzara, 30’ st), Candiano (Russotto, 8’ st), Alma (Convitto, 34’ st), Zampa (Palermo, 1’ st), Pistolesi. A disp. Di Silvestro, Vinetot, Gozzo, Limonelli. All. Turati

MARCATORI: Zerbo (R) 39’

ARBITRO: Palma da Napoli, assistenti Di Meglio (Napoli) e Nicodemo (Sapri)

NOTE: ammoniti Zampa (SI), Palermo (SI), Barbana (SI), V. Frasson (S). Angoli 5-4. Recupero 2’, 7’.