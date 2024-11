L'allenatore giallorosso è soddisfatto per il successo ottenuto ieri contro i siciliani ma invita tutti a rimanere con i piedi per terra: «Complimenti ai miei ragazzi ma ora non dobbiamo esaltarci»

Dopo aver dominato la scorsa Eccellenza calabrese, il Sambiase ha esordito nel migliore dei modi nel nuovo campionato di Serie D. Nella prima giornata del girone I, la matricola giallorossa ha infatti battuto per 1-0 la corazzata siciliana del Siracusa, tra le candidate alla vittoria finale del torneo e dunque al salto di categoria.

Sul terreno di gioco dello stadio comunale "Guido D’Ippolito" di Lamezia Terme, gli uomini guidati in panchina da Claudio Morelli, hanno ottenuto i 3 punti grazie a un calcio di rigore trasformato al 39’ del primo tempo da Gabriele Zerbo. Un successo che fa morale e da subito la giusta scarica di adrenalina positiva ai giallorossi. «Siamo contentissimi - dice ai nostri microfoni l'allenatore del Sambiase Claudio Morelli -, abbiamo interpretato la gara nel migliore dei modi. Siamo stati bravi anche a soffrire quando c'era da soffrire, così come abbiamo colpito nei momenti topici della gara. E in qualche occasione abbiamo anche sfiorato il raddoppio».

Morelli si gode la vittoria contro i siciliani ma invita tutti a rimanere con i piedi per terra: «Non dobbiamo esaltarci, anche se questa è stata una partita che ci può dare la consapevolezza delle nostre forze, ma il campionato e lunghissimo e ci sarà tanto da soffrire». E ancora: «Faccio comunque i complimenti al Siracusa, perché al di là della sconfitta di oggi sarà tra le protagoniste del campionato insieme alla Reggina, il Nissa e la Scafatese. Oggi (ieri ndr) però il calcio ha dimostrato che si scende sempre in undici in campo, e quando c'è il cuore, c'è l'organizzazione e la voglia di lottare per la maglia c'è sempre da divertirsi»

L’allenatore del Sambiase oltre a complimentarsi con i suoi calciatori ha una dedica e un messaggio preciso destinato ai tifosi giallorossi: «Li vorrei ringraziare perché non ci hanno mai abbandonato. I nostri tifosi sono encomiabili e questa è una vittoria che vogliamo dedicare a loro».