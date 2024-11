Sul terreno di gioco di Santa Maria la Carità la squadra di Claudio Morelli perde un gol per tempo. Per i padroni di casa a segno Di Piazza e Petta

Dopo due vittorie consecutive il Sambiase conosce la sconfitta in casa del Pompei. Sul terreno di gioco di Santa Maria la Carità i giallorossi di Claudio Morelli perdono per 2-0 contro i campani che segnano un gol per tempo con Di Piazza e Petta.

Nel primo tempo i padroni di casa giocano bene e mettono sotto i giallorossi. Al 6' Di Piazza sfiora il gol, che trova però al 20’: l'attaccante sfiora l'assist di Della Pietra. La squadra campana continua a spingere ed è brava a non rischiare praticamente nulla, sfiorando il raddoppio in almeno tre occasioni. Nel secondo tempo il Pompei prova a gestire il risultato, il Sambiase è invece la brutta copia di quello visto nelle prime due uscite del campionato. Al 61' i campani trovano il raddoppio: Petta svetta di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo e supera Giuliani. I giallorossi, sotto di due gol, provano un reazione (seppure timida): il Sambiase prova a tenere palla, senza tuttavia creare occasioni pericolose. La sfida termina qui. Nella prossima giornata il Sambiase tornerà a giocare tra le mura amiche del "D'Ippolito" dove arriverà la Nissa.

Il tabellino

FC POMPEI-SAMBIASE 2-0

FC POMPEI: Rizzuto, Megna, Troest, Iurgens (69’ Cinque), Rosati, Agnelli (82’ Carnevale), Rizzo, Aurino (73’ Bonavita), Chrysovergis (58’ Petta), Della Pietra (68’ Carbone), Di Piazza. A disp.: Allocca, Sparavigna, Buschiazzo, Tomolillo. All.: Cinelli

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Morra, Cozza (73’ Piriz), Frasson V., Strumbo, Caporello, Carella (64’ Cataldi), Ferraro, Crucitti (55’ Muñoz), Umbaca (82’ Costanzo). A disp.: Grisendi, Dell’Acqua, Frasson S., Signorelli, Solomon. All.: Morelli

ARBITRO: Benestante di Aprilia. Assistenti: Fiore (Roma 1), Brizzi (Aprilia)

MARCATORI: 20’ Di Piazza, 61’ Petta

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Rizzuto, Iurgens, Troest, Rizzo (P); Ferraro, Umbaca (S)