Una buona organizzazione deve essere fatta reparto per reparto, senza confusioni o sterzate improvvise ed è proprio quello che sta facendo il Sambiase. Il club giallorosso ha dato il via alla pianificazione della prossima stagione nel campionato di Serie D (girone I) dopo l'encomiabile stagione appena passata conclusa con un quarto posto e un play off disputato con l'etichetta di neopromossa. Adesso la compagine del nuovo tecnico Tony Lio e del nuovo direttore sportivo Nicola Samele si sta concentrando sui rinnovi.

Frasson riconfermato

Il reparto interessato, in questo primo periodo, è quello difensivo e dopo i rinnovi dei difensori Colombatti e Strumbo e l'ingaggio di Pantano, arriva anche il prolungamento di Santiago Frasson. Un'altra pedina sambiasina importate dunque arricchisce l'organico giallorosso targato 2025/26.

Si tratta di un giocatore eclettico e molto dinamico dal momento che l'argentino oltre a poter fare il difensore centrale, può fare anche il terzino in entrambe le fasce di competenza. In queste due stagioni, infatti, Frasson è stato il jolly della difesa giallorossa, ben figurando in qualsiasi ruolo impiegato. Con la riconferma del classe 2005 argentino (importante anche in ottica Under) comincia a delinearsi sempre di più il reparto difensivo. Il quadro che stanno dipingendo Lio e Samele prende sempre più forma.