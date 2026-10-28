Dopo nove giornate di campionato, definire il Sambiase una semplice "sorpresa" del girone I di Serie D sarebbe ormai riduttivo. Forte di una continuità costruita già nelle passate stagioni, la formazione giallorossa sta consolidando la propria presenza ai vertici della classifica con un'identità di gioco precisa e una forza collettiva straordinaria.

Se l'organico guidato da mister Tony Lio fa dell'unione del gruppo la sua arma principale, tra i volti nuovi che stanno lasciando un segno profondo c'è senz'altro Damian Waller. Il centrocampista, giunto alla sua prima stagione con la maglia del Sambiase dopo l'esperienza allo Stilomonasterace in Eccellenza, è già diventato uno dei perni tattici della squadra.

Intervenuto ai microfoni di LaC News24, Waller ha tracciato il bilancio di questo avvio di stagione mantenendo però i piedi ben saldi a terra: «Siamo consapevoli che stiamo facendo un ottimo lavoro e la classifica lo dimostra, ma sappiamo che non abbiamo ancora ottenuto nulla: è passato solo un quarto di stagione e dobbiamo continuare a spingere partita dopo partita».

La legge del "D'Ippolito": un fortino inespugnabile

Uno dei segreti dell'esplosivo cammino del Sambiase è senza dubbio la resa casalinga. Dei 20 punti complessivi conquistati finora, ben 15 sono arrivati sul terreno del "D'Ippolito", frutto di un rullino di marcia perfetto: cinque vittorie su cinque gare disputate tra le mura amiche.

Un fattore campo che Waller analizza così: «Ci sentiamo molto bene a giocare davanti ai nostri tifosi e sappiamo benissimo quanti sacrifici fanno per seguirci anche in trasferta. Per noi è fondamentale far valere la legge del campo di casa e regalare continue soddisfazioni al nostro pubblico».

Ambizione e mentalità: «Vogliamo rimanere lassù»

Nonostante la pressione della vetta — già toccata per due volte in nove turni dalla compagine del presidente Folino —, la squadra non sembra soffrire di vertigini. Waller, con i suoi 730 minuti collezionati in 8 presenze (risultando il quinto giocatore più utilizzato da mister Lio), incarna perfettamente lo spirito ambizioso dell'ambiente: «Questo è un gruppo che vuole fare le cose per bene e dare il massimo in ogni singolo allenamento e in ogni gara. Daremo tutto quello che abbiamo per rimanere lassù: siamo una squadra affamata e abbiamo la qualità necessaria per combattere a testa alta contro chiunque».

Un inserimento lampo nel tessuto tattico e umano del club, di cui il centrocampista tiene a ringraziare tutto l'ambiente: «Il mister ha chiarito fin dal primo giorno quanto sia fondamentale l'apporto di ciascuno di noi, dal più esperto al più giovane. Sono felicissimo di poter aiutare la squadra e provai profonda gratitudine verso i compagni, lo staff, la società e i tifosi: mi hanno fatto sentire a casa fin dal mio arrivo».