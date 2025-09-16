Rimanda ancora la prima vittoria stagionale il Sambiase che, dopo la sconfitta inaugurale in casa della Gelbison, impatta davanti ai propri tifosi per 1-1 contro il Castrum Favara in occasione del secondo turno del campionato di Serie D (girone I). Giallorossi che comunque trovano il loro primo punto stagionale che è comunque un punto di partenza, considerando che il torneo è ancora ai primissimi albori. Partita che inizia in salita dal momento che, dopo soli nove minuti, gli ospiti passano in vantaggio con un gran tiro da fuori area di Piazza. La formazione di Tony Lio però non ci sta e va più volte vicina al pareggio prima con Calabrò (Gerlero sventa con i piedi) e poi con il palo colpito da Sueva. Nella ripresa proprio Sueva, su calcio di rigore procurato da Calabrò, fa 1-1.

Un po' di fortuna in più

Nel post match ecco le parole di mister Tony Lio: «Il pareggio nel complesso è giusto, ma con un pizzico di fortuna in più avremmo meritato la vittoria. Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi se anche al primo tiro in porta subisci gol, subentra un po' di sfiducia, con un paio di ripartenze che ci potevano fare male. Nella ripresa invece i ragazzi sono entrati in campo con la rabbia di pareggiare e cercare poi di vincere la partita e ripeto, se avessimo avuto un po' di fortuna, l'avremmo portata a casa. Ci prendiamo comunque il punto che muove la classifica».

Buona la prova degli Under in campo, ma il tecnico giallorosso non fa di queste differenze: «Chi è Under e chi Over non mi interessa, poiché tutti stanno dimostrando di poter disputare un campionato importante come quello della Serie D. Domenica ho giocato con quattro Under ma ho una rosa di 25-26 giocatori e devo cercare di farli girare tutti perché tutti devono dare una mano al Sambiase». Adesso testa alla prossima per i giallorossi, che saranno impegnati sul campo del Ragusa in occasione della terza giornata di campionato.