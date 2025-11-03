Mentalità vincente significa archiviare ogni singolo intoppo e ripartire e, in questo, il Sambiase è tra le squadre migliori. I giallorossi tornano alla vittoria, in occasione della decima giornata del campionato di Serie D (girone I), dopo la battuta d'arresto di settimana scorsa in casa dell'Athletic Palermo.

Davanti ai propri tifosi, la compagine sambiasina tiene a bada la Sancataldese vincendo 2-0 grazie alle giovani firme di Gino Costanzo e Gabriele Perricci, entrambi subentrati a partita in corso. Un successo che permette alla squadra di mister Lio di piazzarsi in quinta posizione, in piena zona play off.

Le due firme della vittoria

Nella conferenza stampa post partita, si sono espressi proprio i due autori dei gol. Ecco innanzitutto le parole di Costanzo: «Sono innanzitutto felicissimo per il mio primo gol in Serie D quest'anno, anche perché è servito a sbloccare una partita difficile come questa contro la Sancataldese. Alla fine l'abbiamo sbloccata grazie a un episodio ed è andata bene». Sull'esultanza sfrenata: «Ero troppo felice per la rete, ma anche perché ritroviamo i tre punti casalinghi».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'altro autore del gol, il classe 2006 Perricci: «Ci ho creduto in quel pallone e nell'errore degli avversari. Aspettavo la rete da molto tempo e sono contento sia arrivata in questa occasione perché ha consentito di congelare la partita, poi per un attaccante fare gol è ossigeno puro». dedica speciale: «Dedico la rete innanzitutto a mio nonno, che in settimana aveva la sensazione che avrei segnato, e a mio padre che mi segue sempre e che compiva anche gli anni». Per il Sambiase, adesso, c'è la trasferta in casa del Gela.