Il tecnico giallorosso elogia la squadra dopo il 2-0 al Ragusa che vale la conferma in vetta e parla anche del derby di domenica prossima: «Loro sono i più forti, ma faremo di tutto per rendergli la vita dura»

Missione compiuta e pronostico ampiamente rispettato per il Sambiase che, nella giornata numero undici del girone I di Serie D, piega il Ragusa con un secco 2-0 nel più classico dei testa-coda. Un successo fondamentale che permette ai giallorossi di mantenere salda la prima posizione in graduatoria in coabitazione con la Reggina, proprio alla vigilia del super scontro diretto di domenica prossima al "Granillo".

Nel post-gara ha analizzato il momento magico della squadra il tecnico Tony Lio, visibilmente soddisfatto per l'atteggiamento mostrato dai suoi uomini in campo.

«Approccio impeccabile: bravi a sbloccarla subito»

«Devo fare davvero i complimenti ai ragazzi perché in settimana sono stato un martello», ha esordito mister Tony Lio al termine del match. «Continuavo a ripetere che non dovevamo assolutamente scendere in campo pensando che sarebbe stato facile. E, infatti, l'approccio è stato quello giusto, trovando la rete del vantaggio dopo appena due minuti di gioco».

Il tecnico ha poi sottolineato l'importanza della gestione mentale della sfida: «Queste sono le classiche partite insidiose in cui, se non riesci a sbloccare subito il risultato, rischi di innervosirti e complicarti la vita. I ragazzi, invece, sono rimasti calmi, lucidi e sempre padroni del campo, sfornando un'altra grande prestazione collettiva».

Ora il big match contro la Reggina: «Consapevoli della loro forza, ma ci saremo»

L'attenzione si sposta ora inevitabilmente sulla sfida al vertice di domenica prossima a Reggio Calabria, una gara che sa di sogno ma anche di straordinario premio per il lavoro svolto finora: «Andiamo a Reggio per giocarci una vera partita di vertice. Credo che all'inizio nessuno avrebbe scommesso un solo euro su di noi, e soprattutto che dopo undici giornate ci fossimo trovati in vetta a lottare a pari punti con la Reggina».

Mister Lio mantiene il massimo rispetto per gli avversari ma lancia la sfida con la giusta dose di personalità: «Siamo pienamente consapevoli di andare ad affrontare la squadra più forte dell'intero campionato, ma allo stesso tempo sappiamo benissimo quali sono le nostre qualità e faremo di tutto per rendergli la vita durissima».