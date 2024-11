Una rete in acrobazia del giovane Marchionna consente alla squadra di Ciccio Cozza di raggiungere Cittanova, Acireale e Fc Messina al comando della classifica

Un'altra pagina storica per il calcio di San Luca. A scriverla sono i ragazzi di Ciccio Cozza che, battendo il Castrovillari nella gara di recupero, consentono alla squadra reggina di balzare al comando della classifica in Serie D.



Un evento, appunto, storico, per una formazione che appena tre anni addietro si trovava in Promozione. A suon di record, di vittorie e di promozioni, il San Luca è approdato nella quarta serie nazionale, dove adesso si ritrova al comando della classifica, assieme a Cittanova, Acireale e Fc Messina.



Grazie a una rete in acrobazia del giovane Marchionna, classe 2001, arrivata nel primo tempo, i giallorossi hanno piegato il Castrovillari, costringendolo al primo ko stagionale.



In attesa di capire se anche per la Serie D ci sarà lo stop al campionato, il San Luca si gode questo primato, che gratifica la società del presidente Giampaolo.

Nell’altro recupero, il Licata ha battuto il Paternò per 1-0.

Ecco la nuova classifica di Serie D:

SAN LUCA 13

CITTANOVA 13

ACIREALE 13

FC MESSINA 13

BIANCAVILLA 12

LICATA 12

S.M.CILENTO 11

CASTROVILLARI 8

ACR MESSINA 8

PATERNÒ 7

DATTILO 7

C S.AGATA 6

ROTONDA 5

GELBISON 4

TROINA 4

M. RAGUSA 3

RENDE 2

ROCCELLA 0