Un avvio di campionato da incorniciare per la Vibonese, che alla prima giornata del girone I di Serie D firma il colpo di giornata travolgendo a domicilio il Trapani con un rotondo 0-4. Una prestazione maiuscola che lancia un messaggio chiaro a tutto il torneo: i rossoblù hanno le carte in regola per vestire il ruolo di mina vagante.

La gara si mette subito in discesa per la formazione calabrese, capace di archiviare la pratica già nei primi quarantacinque minuti grazie alla doppietta di Marsico e all'acuto di Cosendrey. Nella ripresa arriva poi il definitivo poker firmato da Rioko, a sigillare un successo netto contro una delle piazze più blasonate del girone.

Le parole di Marra

Nel post-gara, il tecnico della Vibonese Marra ha espresso tutta la sua soddisfazione, senza però concedersi facili trionfalismi e mettendo al centro l'atteggiamento dei suoi: «Siamo contenti, soprattutto per cancellare l'eliminazione in Coppa Italia, competizione a cui tenevamo e che ci ha fatto capire cosa dovevamo fare. In questo momento bisogna essere pratici e noi lo siamo stati. Affrontavamo una squadra forte come il Trapani ma, a prescindere dal risultato, a me interessava l'atteggiamento in campo perché non siamo ancora al 100%».

Testa alla prossima

Nonostante il risultato rotondo e una partita condotta in costante gestione, l'allenatore ha voluto analizzare nel dettaglio anche i momenti di sofferenza, sottolineando dove la squadra deve ancora crescere e migliorare: «Non ci siamo fatti trovare pronti in determinate circostanze, dove è stato bravo il nostro portiere a tenerci vivi con un grande intervento. Ci tenevamo a partire bene, ma adesso dobbiamo cancellare tutto perché settimana prossima ci aspetta un'altra decaduta dalla Serie C e sarà per noi un altro esame di maturità».

Piedi ben piantati a terra, dunque, ed entusiasmo da incanalare subito sul prossimo impegno: la Vibonese festeggia i tre punti, ma il suo allenatore ha già tracciato la strada per mantenere alta la concentrazione.