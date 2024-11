Domenica 28 aprile si giocherà la 27esima giornata del torneo. Tra le calabresi impegni casalinghi per Reggina, Gioiese e San Luca, in trasferta invece Locri, Castrovillari e Vibonese

Il girone I del campionato di Serie D, domenica 28 aprile scenderà in campo per la trentasettesima giornata. Il penultimo turno del torneo si aprirà come di consueto alle ore 15, mentre alle 16 è in programma il fischio d'inizio della sfida Lfa Reggio Calabria -Sancataldese. Nel Girone I riposeranno Nuova Igea Virtus e Canicatti. Di seguito i match in programma e le varie designazioni arbitrali.

Designazioni arbitrali

La Fenice Amaranto-Sancataldese (Striamo di Salerno),

Acireale-Locri (Morello di Tivoli),

S.Agata-Ragusa (Maresca di Napoli),

Gioiese-Trapani (Mancini di Pistoia),

Licata-Castrovillari (Tedesco di Battipaglia),

Portici-Vibonese (Ammannati di Firenze),

San Luca-Afragolese (Gallo di Bologna),

Siracusa-Akragas (Boccuzzo di Reggio Calabria)

*riposano Nuova Igea Virtus e Canicatti