Confermate le due fasi degli spareggi che, tuttavia, non garantiranno la promozione. Le nove vincenti verranno inserite in una graduatoria da cui si attingerà in caso di ripescaggi in terza serie

E’ la corsa a cui rischia di partecipare la Vibonese qualora nel girone di ritorno la distanza dal Troina dovesse essere confermata. La Lnd ha diramato il regolamento playoff. Confermate le due fasi.

Semifinali di girone

Partecipano a detta fase le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascuno dei singoli gironi in cui si articola il Campionato di Serie D; dette Società si incontreranno in gara - 2 - unica secondo i seguenti abbinamenti:

squadra classificata al 2° posto contro squadra classificata al 5° posto

squadra classificata al 3° posto contro squadra classificata al 4° posto

In caso di parità

In caso di segno “X” al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato. Nella ipotesi che al termine del Campionato si verifichino situazioni di parità fra due o più squadre aventi titolo a partecipare alla fase dei Play-off (2°, 3°, 4° e 5° posto) la relativa classifica sarà stabilita tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre

- della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri

- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato

- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato

- della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina di Serie D

- del sorteggio

La seconda fase

Partecipano a detta fase le vincenti della I° fase, che si incontreranno in gara unica sul campo della società che, al termine del campionato, avrà occupato nelle rispettive classifiche di girone, la migliore posizione. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà la società meglio classificata al termine del Campionato. Gli incassi delle gare saranno distribuiti in parti uguali alle due società al netto delle spese, che non dovranno superare il 15% dell’incasso totale. Le modalità e tutte le disposizioni relative all’organizzazione delle suddette gare, saranno impartite dal Dipartimento Interregionale e comunicate alle società interessate prima delle stesse. Per quanto non contemplato si fa espresso riferimento a quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F. - 3 –

Graduatoria finale

Le nove squadre vincenti la fase dei play off di ciascun girone saranno inserite in una graduatoria finale e definitiva secondo i seguenti criteri:

- Quoziente punti al termine del Campionato (il calcolo sarà sviluppato a seconda se si tratta di un girone a 20, a 19 o a 18). - In caso di parità numerica acquisirà la posizione migliore tra le squadre ex equo quella meglio classificata in ciascun girone al termine del Campionato.

- Persistendo ancora la parità numerica acquisirà la posizione migliore tra le squadre ex equo quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine del Campionato. BONUS - Alla squadra vincitrice la Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà vinto i play off di girone, sarà aggiunto al quoziente punti, un bonus di 0,50.

- Alla squadra perdente la finale della Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà vinto i play off di girone, sarà aggiunto al quoziente punti, un bonus di 0,25. - Alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il Concorso “Giovani D valore, sarà aggiunto al quoziente punti un bonus di 0,10.

- Alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il Concorso “Giovani D Valore”, sarà aggiunto al quoziente punti un bonus di 0,05.