Clima da vero derby al Luigi Razza di Vibo Valentia per la sfida play off tra i padroni di casa e Reggio Calabria. Spalti gremiti, con una nutrita rappresentanza di tifosi amaranto, capaci di raccogliersi in silenzio nel minuto osservato in memoria delle vittime sul lavoro in provincia di Palermo. Gli amaranto staccano il biglietto per la finale dei play off contro il Siracusa, vittorioso contro l’Acireale, battendo per 1-0 la Vibonese, al termine di una bella prestazione tutta cuore e determinazione.

La partita, molto attesa dalle due tifoserie, desiderose di accompagnare il cammino dei propri beniamini, ha visto una Reggio Calabria determinata a fare risultato su un campo che in campionato non ha regalato soddisfazioni. Il gol del capitano Barillà ha spianato la strada incoronando un primo tempo giocato ad alti ritmi e con diverse occasioni pericolose. Poi gli amaranto hanno dimostrato di saper soffrire – ma neanche tanto – il ritorno dei padroni di casa della Vibonese che prima avevano provato ad addormentare il gioco, senza rinunciare a giocare, ma risultando meno incisivi del solito.

La partita

Reggio Calabria è la prima a farsi pericolosa al 4° minuto con una bella combinazione al limite dell'area inficiata dal fuorigioco di Barillà. Al 5° Provazza ci prova da distanza siderale mancando la porta. Al 6° il primo squillo della Vibonese con Favetta pescato in area da un ottimo suggerimento di Mal. La conclusione però trova l'opposizione di Martinez. La partita si fa vivace con giocate dall'una e dall'altra parte. Al quarto d'ora "a farne le spese" è il collaboratore di linea dell'arbitro Bortolussi, costretto a cambiare le scarpette.