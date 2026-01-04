Riprende a correre il campionato di Serie D (girone I) che inaugura il suo 2026 con la prima giornata del girone di ritorno. In campo anche le quattro squadre calabresi ovvero Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e Reggina e con un bilancio prevalentemente positivo.

Il bilancio

Nessuna sconfitta, innanzitutto, da parte delle quattro calabresi che hanno messo a referto due vittorie e due pareggi, seppure dal sapore opposto.

Andando in ordine di classifica, cambia l'anno ma il percorso della Reggina prosegue. Sesta vittoria consecutiva per la compagine amaranto, peraltro senza subire gol, che batte il Castrum Favara per 2-0. Pratica archiviata già nella prima mezz'ora, grazie alle reti di Ragusa e Ferraro e con la vetta a meno quattro. Il 2026 sorride anche al Sambiase che torna al successo dopo quattro turni e piega la Gelbison per 2-1. Giallorossi che chiudono la prima frazione sul doppio vantaggio grazie alle reti di Ortolini e Colombatti, nella ripresa Ferreira accorcia ma non basta.

Finisce in parità lo scontro salvezza tra Acireale e Vigor Lamezia, interamente maturato nella ripresa con l'iniziale vantaggio siciliano a opera di Iuliano, al quinto del secondo tempo, mentre all'alba del quarto d'ora ristabilisce gli equilibri Catalano. Scialbo 0-0 della Vibonese in casa del fanalino di coda Paternò, e rossoblù con una sola vittoria nelle ultime dieci uscite di campionato.

Le partite

REGGINA-CASTRUM FAVARA 2-0 (10' pt Ragusa, 25' pt Ferraro)

SAMBIASE-GELBISON 2-1 (25' pt Ortolini, 28' pt Colombatti, 10' st Ferreira)

ACIREALE-VIGOR LAMEZIA 1-1 (5' st Iuliano, 13' st Catalano)

PATERNO'-VIBONESE 0-0