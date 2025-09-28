Gli uomini di mister Trocini si portano in vantaggio con Barillà, ma si fanno raggiungere da Ledesma nel secondo tempo. Espulso Montalto

Dopo la pesante sconfitta interna subita contro la Gelbison, che aveva lasciato strascichi evidenti nell’ambiente, la Reggina ha affrontato il terzo impegno di campionato in appena sette giorni affrontando il Savoia in trasferta. Match chiuso dagli amaranto sull’1-1.

Con solo quattro punti raccolti in quattro partite – oggi si giocava la gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie D girone I – e un cammino da invertire immediatamente, gli amaranto sono scesi in campo a Torre Annunziata per una gara che si preannunciava difficile in ogni caso alla ricerca di un riscatto immediato.

I campani sono arrivati al match in uno stato di forma eccellente, forti di due successi consecutivi (4-1 al Paternò e 3-0 all'Enna) e con l'onore di essere l'unica squadra ad aver finora fermato la capolista Gela.