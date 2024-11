Una quinta giornata ricca di gol e colpi di scena, con i rossoblù momentaneamente terzi in classifica. Terza sconfitta consecutiva per il Locri, beffa finale per il Sambiase. I migliori tre secondo la nostra redazione sportiva

Il quinto turno del Girone I di Serie D offre emozioni e goal su tutti i campi. Importante vittoria esterna per la Vibonese di mister Facciolo, che espugna il Bruccoleri battendo 2-1 il Castrumfavara. Decisiva la doppietta del centrocampista Alessio Cardinale, che indirizza la partita prima del goal della bandiera targato Palermo.

I rossoblù scavalcano momentaneamente la Reggina: la partita del Granillo contro l’Acireale è stata sospesa per un malore occorso all’arbitro Giordani. I granata conducevano 1-0 grazie al goal Di Mauro, in un primo tempo caratterizzato da alcune decisioni arbitrali discutibili – mancato rigore per la Reggina sullo 0-0 ed espulsione di Ba nel finale di tempo. Il match verrà ripreso a data da destinarsi.

Continua a volare senza paura la Scafatese di mister Fabiano, che supera anche il difficile esame Paternò: al Vitiello di Scafati la apre Potenza e la chiude Albadoro. Non molla la presa il Siracusa di Turati, che rimane in scia dei campani vincendo con lo stesso risultato. A Pompei la decidono Maggio e Di Grazia.

Pareggio beffardo per il Sambiase di mister Morelli, che contro la Sancataldese si fa riacciuffare due volte da Gioacchino Catania. L’attaccante 2003 pareggia prima su rigore e poi di nuovo nel recupero. I giallorossi non vincono dalla seconda giornata. Non vince da quel weekend anche il Locri, che è fermo a sei punti da allora: terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Scorrano, che cadono anche contro la Nissa 0-2 al Macrì.

Lascia l’ultimo posto il Città di Sant’Agata, che batte con un secco 4-0 il malcapitato Enna. Ultima posizione che è nuovamente dell’Akragas, che perde di misura contro un’ottima Igea Virtus – ora quinta in classifica con 9 punti. Primi tre punti della stagione anche per il Ragusa, che tramortisce il Licata: 3-0 con doppietta di Danti e goal di Johnson.

La top 3 di LaC Sport

Il primo posto di questa settimana va ad Alessio Cardinale della Vibonese, mattatore della sfida contro il Castrumfavara. L'ex centrocampista del Ragusa realizza la sua prima doppietta in Serie D e regala agli uomini di Facciolo il momentaneo terzo posto in classifica.

Secondo posto per Gioacchino Catania che, invece, causa un gran dispiacere a un'altra calabrese - il Sambiase di mister Morelli. L'ex attaccante del Canicattì, che aveva segnato solo due goal in Serie D fino a oggi, ne fa due in una sola partita e salva la sua Sancataldese dalla seconda sconfitta stagionale.

Terzo posto, infine, per un giocatore di grande esperienza e caratura. Domenico Danti regala la prima vittoria stagionale al Ragusa con una doppietta che indirizza il match contro il Licata, poi chiuso sul definitivo 3-0 da Johnson.