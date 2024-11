Arrivano tre punti che fanno classifica e morale per la Vibonese nell’anticipo della seconda giornata di ritorno. Una vittoria sofferta, conseguita con il risultato di 2-1 contro il Città di S.Agata in una partita messasi in salita, con la squadra rossoblù costretta a scalare gradino dopo gradino per arrivare a conquistare l’intera posta in palio. Al Luigi Razza un match non facile, che diventa come si diceva complicato quando i siciliani, allenati dall’ex Facciolo, passano in vantaggio con Capogna, abile a ribadire in porta una respinta di Del Bello. Da qui la lenta ma progressiva risalita della Vibonese, al cospetto di un avversario che si chiudeva bene e provava anche a ripartire. Tante le conclusioni verso la porta (alla fine saranno una ventina) da parte dei rossoblù e molti gli angoli collezionati (si arriverà a tredici corner).

Il risultato non cambia più nella prima frazione e allora ci si affida alla ripresa, quando la Vibonese incrementa il forcing, continua a far girare la sfera, si dimostra mentalmente in partita e fa vedere anche stavolta una certa brillantezza a livello atletico. Manca solo il cinismo sotto porta e questo lo concretizza il solito Ciotti, autore di una partita al solito brillante, con un tiro che non lascia scampo al portiere. A questo punto mister Buscè si gioca la carta Furina e il centravanti rossoblù ripaga la fiducia, facendosi trovare pronto sottoporta sul cross di Casalongue (pure lui da subentrato si è subito fatto trovare pronto) con il velo dell’onnipresente Ciotti. Nel finale l’altro neo entrato Favetta sfiora il tris. La squadra di Tommaso Buscè piega dunque il Città di S.Agata con il risultato di 2-1 e aggancia momentaneamente al secondo posto il Siracusa (atteso domenica dalla gara di Locri), portandosi a -4 dalla capolista Trapani, che invece osserverà il turno di riposo. E mercoledì si torna in campo, in casa del Ragusa.