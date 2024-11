I rossoblù battono i siciliani nell'ultima gara di campionato. Domenica prossima la squadra di Buscè tornerà in campo per la semifinale play off ospitando la Reggina

La Vibonese si congeda dalla regular season del campionato di Serie D con una vittoria per 4-2 sul Licata. I padroni di casa si presentano alla sfida del Razza, valida per la 38esima e ultima giornata del girone I, con la sicurezza di giocarsi i play off avendo già ottenuto la matematica certezza del terzo posto in classifica. I siciliani, invece, erano reduci dal successo vittoria per 3 a 1 contro il Castrovillari.

La sfida del "Razza" si apre con la formazione di casa che passa in vantaggio già dopo 120 secondi con Borgia. La Vibonese è pimpante e trova il raddoppio al 19' con Tandara. Ecco che allora esce fuori il Licata. I siciliani, sotto di due gol, accorciano le distanze al 22' con Pino. I padroni di casa, però, alla mezzora allungano nuovamente grazie alla rete messa a segno da Terranova. Al 35' la Vibonese trova anche il poker, grazie alla personale doppietta di Tandara. La prima frazione non regala più nulla: le squadra vanno al riposo con i rossoblù in vantaggio per 4-1.

Nel secondo tempo la Vibonese entra in campo forse un po' troppo appagata per i tre gol di vantaggio, ne approfitta il Licata che accorcia le distanze con Murgia (60'). È la definitiva rete del match che fissa il risultato sul 4-2. Fino al triplice fischio, infatti, non accade più nulla. La Vibonese chiude così il campionato al terzo posto e domenica prossima inizierà l'avventura ai play off ospitando al "Razza" la Reggina, per la semifinale degli spareggi.

Il tabellino

Vibonese: Polidori; Casalongue, Onraita, Puca, Scavone, Iuliano, Borgia, Mal, Terranova (65' Furina), Tandara, Gaeta. A disp.: Ciotti, Baldan, Malara, Esposito, Castillo, Favetta. All. Buscè.

Licata (3-5-2): Perkons; Pino (53' Francia), Calaiò, Orlando; Giannone (70' Scopelliti), Currò (53' Pedalino), Murgia (65' Di Fatta), Rotulo, Lanza; Haberkon, Minacori (46' Saito). A disp.: Valenti, Giuliana, D’Amico, Pedalino. All. Romano.

Arbitro: Recchia di Brindisi (Trionfante-De Giulio).

Marcatori: 2' Borgia, 19' e 35' Tandara, 22' Pino, 30' Terranova, 60' Murgia