Dopo la sosta i rossoblù tornano a muovere la classifica nello scontro salvezza. Buona prestazione della squadra. Il tecnico: «Sul gol annullato non entro nel merito, ma sono soddisfatto della fame che ho visto nei miei ragazzi»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Un destino da costruire in questi ultimi due mesi, cancellando i sei precedenti, perché queste ultime sette giornate valgono un'intera stagione. La Vibonese torna in campo, dopo la sosta del campionato di Serie D (girone I) e lo fa con un altro piglio, consapevole che da questa domenica iniziava un vitale mini-torneo che ha come obiettivo la salvezza. In occasione della ventisettesima giornata, i rossoblù tornano indenni dal campo del Ragusa e soprattutto con un punto prezioso. Era importante non perdere e così è stato, con la formazione di mister Danilo Fanello che torna a fare punti dopo cinque sconfitte di fila.
Le dichiarazioni di Fanello
Nella conferenza stampa post partita si è espresso lo stesso tecnico rossoblù: «Per quelle che sono state le occasioni, il pareggio è giusto, forse ci stava qualche gol da ambo le parti perché sia noi che il Ragusa abbiamo creato». Inoltre la compagine calabrese può recriminare per un gol annullato a Carnevale, per presunto fuorigioco, e che avrebbe regalato tre punti pesantissimi: «Non sto a giudicare se il direttore di gara abbia sbagliato o meno, perché non vogliamo fare polemica quindi confidiamo che abbiano fatto la scelta giusta».
Sulla partita: «Il Ragusa portava molti uomini a saltare, soprattutto sui calci piazzati, in ogni caso devo fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione e per l'atteggiamento e nella ricerca di un risultato positivo. Ovviamente non siamo soddisfatti al 100% ma in questo momento bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, perché venivamo da un filotto di risultati negativi e da qualcosa si doveva pur ripartire. Ripartiamo dal punto preso e dalle tante occasioni per poter fare gol. C'è del rammarico per il gol annullato ma, ripeto, non entro in merito. Siamo contenti della prestazione e della cattiveria messa in campo ma, soprattutto, del fatto che siamo stati squadra. La chiave da cui ripartire è proprio questa fame e voglia di voler mantenere la categoria, consapevoli del blasone di questa squadra e di quello di uno dei più importanti imprenditori del Meridione come lo è Pippo Caffo».