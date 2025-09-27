Sono ancora i primissimi albori di stagione, dunque tutto è ancora possibile e il percorso lungo. A tal proposito c'è tutto il tempo di migliorare e colmare tasselli all'interno della rosa. La Vibonese si è già messa alle spalle la pesante sconfitta di mercoledì scorso, nel turno infrasettimanale di serie D (girone I) valido per la quarta giornata, contro il Sambiase ed è decisa a riprendere il suo percorso. Nonostante il campionato sia già iniziato, il mercato porta ancora delle occasioni da sfruttare, e il club rossoblù non se le lascia sfuggire.

Rinforzo in difesa

In queste prime uscite di campionato, mister Raffaele Esposito aveva avuto risposte sul campo per vedere dove e come operare. Tra i reparti che necessitavano di un rinforzo c'era la difesa e così la società si è subito mossa: ufficiale infatti l'ingaggio di Andrea Marafini. Si tratta di un giovane difensore centrale ma con tanta esperienza in categorie superiori. Arriva a Vibo per dare ulteriore fisicità e struttura al pacchetto arretrato.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, il difensore centrale classe 2000, si è poi trasferito al Renate in Serie C, prima di approdare alla Recanatese. Con i giallorossi ha disputato il campionato di Serie D 2021/22, ottenendo la promozione nei professionisti. Nelle ultime due stagioni ha giocato nel Pineto, sempre in Serie C. Insomma, un innesto di spessore che arriva all'ombra del Luigi Razza per dare solidità difensiva. Possibile il suo esordio nel match interno di domani contro il Castrum Favara.