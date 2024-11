I rossoblù conquistano i 3 punti grazie alla rete di Terranova. In Sicilia fanno festa gli amaranto che superano 3-1 il Città di S.Agata, mentre i giallorossi lametini cadono in casa del Pompei

Si sono giocate oggi pomeriggio tutte le partite della terza giornata del girone I, quello più meridionale, del campionato di Serie D. Un turno, quello odierno, che ha visto anche il secondo derby calabrese della stagione: quello tra Locri e Vibonese. A fare festa al "Macrì" sono gli ospiti: i rossoblù, infatti, conquistano i 3 punti grazie alla rete messa a segno da Terranova. La Reggina stende il Città di Sant’Agata, Barranco e Barillà protagonisti i Sicilia e la squadra di Pergolizzi vince per 3-1.

Dopo due vittorie consecutive il Sambiase di Morelli conosce la prima sconfitta: in casa del Pompei finisce 2-0 per i campani. Di seguito i risultati finali, la classifica e la prossima giornata in programma domenica 29 settembre

I risultati della terza giornata

Castrumfavara-Akragas 2-0

Città di S.Agata-Reggina 1-3

Pompei-Sambiase 2-0

Locri-Vibonese 0-1

Nissa-Siracusa 0-1

Nuova Igea Virtus-Enna 0-1

Ragusa-Acireale 1-1

Sancataldese-Paternò 1-1

Scafatese-Licata 4-0

La classifica

Scafatese 9

Locri 6

Reggina 6

Siracusa 6

Pompei 6

Sambiase 6

Paternò 5

Enna 5

Vibonese 4

Acireale 4

Castrumfavara 4

Igea Virtus 3

Sancataldese 3

Nissa 2

Ragusa 2

Città di Sant'Agata 1

Licata 1

Akragas 0

Prossimo turno

Akragas-Sancataldese

Acireale-Nuova Igea Virtus

Enna-Scafatese

Licata-Castrum Favara

Paternò-Locri

Reggina-Ragusa

Sambiase-Nissa

Siracusa-Città di S.Agata

Vibonese-Pompei